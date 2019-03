Google continue de titiller la curiosité avec un nouveau teaser sur la grande annonce prévue pour la GDC.

À un peu moins d’une semaine de faire sa révolution, du moins peut-on l’espérer, Google met en marche la machine à @teasing. Dans un tweet publié le 12 mars 2019, la firme de Mountain View partage une courte vidéo montrant des environnements typés jeux vidéo, accompagnée de la phrase : « Rassemblez-vous car nous allons dévoiler la vision de Google pour le futur du jeu vidéo à la GDC 2019. »

Au cas où vous n’auriez pas tout à fait compris, Google devrait officialiser son service de streaming de jeux vidéo, testé il y a quelques semaines avec Project Stream (en partenariat avec Ubisoft), via une conférence organisée dans le cadre de la GDC 2019. Si les tenants et aboutissants restent un mystère, l’annonce de Google pourrait donner un gros coup de pied dans la fourmilière.

Gather around as we unveil Google’s vision for the future of gaming at #GDC19. Join us live 3/19 at 10 a.m. PT → https://t.co/rb6fN26PDi pic.twitter.com/Vd242KZAWO

— Google (@Google) March 12, 2019