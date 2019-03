Tesla a annoncé son Model Y. Mais il faudra patienter encore un peu avant son lancement en France.

Tesla a annoncé son Model Y, un SUV électrique compact qui partage 75 % de l’architecture de la Model 3. La voiture, un peu plus chère que la berline mais plus abordable que le Model X, sera disponible à l’automne 2020 en Amérique du Nord. L’Europe, dont la France, sera servie un peu plus tard.

La production des modèles dédiés aux marchés européens ne commencera qu’au début de l’année 2021. Tesla n’a pas communiqué sur une fenêtre de livraison. Si certains de nos voisins peuvent d’ores et déjà précommander leur Model Y, le configurateur ne sera accessible que dans une semaine en France.

Comptez un peu plus de 50 000 euros

Dans un premier temps, et comme pour la Model 3, Tesla ne commercialisera que les versions les plus chères du Model Y — soit celles dotées de la plus grande autonomie. La déclinaison standard, qui sera facturée 39 000 dollars aux États-Unis, n’est pas attendue avant 2022 chez nous.

Concernant les tarifs français, il faudra attendre que le configurateur soit en ligne pour en prendre connaissance. Toutefois, les prix pratiqués en Allemagne et en Belgique donnent une indication sur la somme qu’il va falloir investir.

On récapitule :

Prix en Allemagne Prix en Belgique Model Y Grande Autonomie 55 000 € 56 000 € Model Y Dual Motor 59 000 € 60 000 € Model Y Performance 67 000 € 69 000 €

On peut penser que les tarifs français avoisineront ces montants, à quelques milliers d’euros près. Bien évidemment, il sera possible de personnaliser son Model Y avec des choix de couleurs, de jantes, de finitions à l’intérieur (cinq ou sept places) et d’aides à la conduite (Autopilote).

On rappelle les versions qui seront d’abord disponibles :

Autonomie (WLTP) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Model Y Grande Autonomie 540 km 5,8 s 209 km/h Model Y Dual Motor 505 km 5,1 s 217 km/h Model Y Performance 480 km 3,7 s 241 km/h

