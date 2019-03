Epic Games compte intégrer un moyen de réparer les achats accidentels.

Epic Games veut lutter contre les achats accidentels dans Fortnite. Le studio travaille sur un moyen de les prévenir ou de les annuler, a confirmé le studio dans un sujet publié sur les forums Reddit le 9 mars 2019.

Un joueur avait fait part de son étonnement après avoir découvert un écran de confirmation au Japon, qui permettait de revenir en arrière après un achat. En réponse à cette découverte, Epic Games a confirmé : « Nous allons introduire un bouton d’annulation sur la page de la boutique ». Cet ajout bienvenu permettra d’être immédiatement remboursé en cas regret.

Adieu les achats compulsifs dans Fortnite ?

La mesure prendra la forme d’un bouton spécial qui autorisera l’annulation d’une commande. Il y aura néanmoins une restriction : la fenêtre de remboursement ne durera que cinq minutes, sous couvert que nous n’avez pas lancé une partie entre temps.

Contacté par Numerama, Epic Games n’a, pour l’heure, aucun commentaire à fournir pour clarifier son outil. À l’origine, le studio voulait implémenter un simple système de remboursement.

« Nous ne voulons pas créer de conflit avec les joueurs et ne désirons pas tirer profit des achats accidentels ou des achats regrettés », indique Epic Games. Pourquoi cet écran de confirmation existait déjà Japon et pas ailleurs ? « Au Japon, la PlayStation 4 est un cas à part dans le sens où les bouton X et O sont inversés par défaut et qu’il y a une option pour échanger leur fonction. » Il s’agirait donc d’une mesure de sécurité.

Nul ne sait pourquoi Epic Games a attendu aussi longtemps pour songer à un moyen de prévenir les achats non désirés. Aujourd’hui, appuyer sur le bouton ‘acheter’ enclenche instantanément l’acte d’achat sans aucune prévention. En somme, un missclick se paie cash.