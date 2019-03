Un bug qui est resté en ligne près de 24 heures a beaucoup fait rire les fans de Fortnite. Pour cause : il fait référence à un mème populaire au sein de la communauté du jeu.

Fortnite est un jeu qui évolue constamment.

Depuis le début de la saison 8 le 28 février 2019, il y a déjà eu une nouvelle mise à jour de patch, numérotée 8.01. Mais celle-ci a eu une conséquence inattendue : un bug de la carte qui entraîne immédiatement la mort d’un personnage si celui-ci s’approche trop près d’une zone bien spécifique.

Il a finalement été corrigé le 7 mars 2019, a annoncé le studio Epic Games sur Twitter. Numerama a pu vérifier que tout est revenu à la normale.

Comme on peut le voir dans le gif ci-dessus, ainsi que plusieurs tweets publiés le 6 mars 2019, il suffisait que l’avatar s’approche du gros rocher dans cette petite zone de la carte de l’île du jeu pour que le personnage ne meure sur le coup, comme s’il avait subi une énorme chute.

L’endroit de la carte concerné par le bug n’est pas anodin. Il s’agit d’un champ en-dessous de la ville de Salty Springs où Epic Games a récemment rajouté deux sillons en forme… d’une fourchette et d’un couteau.

Ces deux formes correspondent à un jeu de mot connu des fans de Fortnite. En anglais, fourchette se dit « fork » et couteau « knife ». De nombreux joueurs et joueuses se sont amusés à détourner le nom du jeu Fortnite en utilisant plutôt Fork Knife. Le terme est devenu un mème depuis 2018, reconnu par Epic Games. À l’été 2018, le studio américain avait déjà ajouté un camion de type food truck intitulé du nom de Fork Knife pour faire plaisir aux afficionados.

Fortnite est un jeu de survie et de construction qui est devenu extrêmement populaire en 2018, avec la montée en puissance de son mode Battle Royale où 100 joueurs doivent s’éliminer sur une île.

C’est pour cette raison que de nombreux joueurs pensent que le bug de 2019 n’a rien d’une coïncidence, mais qu’Epic Games a simplement tenté de continuer à faire revivre le mème Fork Knife. La réponse ne sera probablement jamais connue.

Beware the Fork Knife ! We’re aware of an issue with players being eliminated when walking around the Fork Knife near Fatal Fields.

We’ll be releasing a fix for this issue shortly. pic.twitter.com/15D0Ud6TCg

— Fortnite (@FortniteGame) March 6, 2019