Après sa découverte par un utilisateur de Reddit, la présence d'un ours en peluche pendu dans une map de Fortnite a divisé les internautes.

Un ours en peluche pendu dans Fortnite : voici l’objet d’un débat qui agite Reddit depuis le 20 février. Le nounours en question n’a pas été ajouté par Epic Games, mais est issu du mode créatif où les joueurs construisent eux-mêmes les décors et choisissent les règles du jeu. Si les game designers en herbe le souhaitent, ils peuvent diffuser la carte en question, mais elle doit être validée par le studio avant d’être accessible au grand public.

Le fait d’avoir laissé passer un ours en peluche ayant visiblement décidé d’en finir n’a pas été au goût de nombreux internautes. La plupart soulignent que Fortnite est un « jeu pour enfants ». Le battle royale est évidemment destiné à toutes les audiences, mais sa patte graphique et surtout sa stratégie marketing visent avant tout les plus jeunes. Voir un nounours pendu à côté d’un tabouret renversé est donc très dérangeant selon certains joueurs, en plus de participer à la banalisation du suicide.

Pour d’autres, cette réaction est disproportionnée. D’abord parce qu’il ne s’agit pas d’un cadavre, mais d’une simple peluche, et ensuite parce que le jeu est « rated teen » et que la présence de ce genre d’élément n’aurait donc rien d’étonnant. Pour rappel, il existe une classification indiquant à quel âge tel ou tel jeu est adapté : dans le cas de Fortnite, l’indication correspond aux adolescents de 12 à 16 ans, et précise que des scènes violentes (sans être gores) peuvent être représentées.

La question de la violence visuelle

Du côté d’Epic Games, on semble plutôt prendre le parti des « anti » dans l’affaire du nounours suicidaire. L’un des employés du studio a en effet répondu sur la publication Reddit : « nous l’avons juste manqué, merci de l’info », ce qui veut dire que la peluche n’aurait pas dû se trouver là.

Fortnite a beau mettre en scène des affrontements, il ne montre jamais réellement la mort. Les personnages disparaissent dans un éclat de lumière et on ne voit pas une goutte de sang. Une simple référence au suicide entre en contradiction avec la vision d’Epic et le développeur va donc probablement faire plus attention aux éléments qui se trouvent dans les cartes diffusées au grand public. Cela dit, il n’est pas impossible que d’autres scènes similaires à celle de l’ours soient déjà passées entre les mailles du filet.

