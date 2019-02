L'association de Nerf et de Fortnite se décline en pistolets à fléchettes et à eau.

Hasbro a clairement un coup à jouer avec ses partenariats sous la bannière Nerf. Après une série complète dédiée à Overwatch, le géant du jouet s’attaque à celui qui règne en maître sur le quotidien des adolescents : Fortnite. Même si début 2019, Apex Legends lui fait de l’ombre en termes de statistiques pures, il ne faut pas oublier à quel point le jeu d’Epic Games est populaire et cible pile-poil la tranche d’âge qui pourrait convoiter des Nerf (non, on ne parle pas des employés d’une startup).

Les répliques proposées par Hasbro sont au nombre de huit et reprennent des armes populaires du jeu. Le look cartoon est conservé, même si certaines d’entre elles ressemblent pas mal à de véritables armes — certes, parées de jaune.

Le fleuron de la gamme, tenu par le modèle sur la photo juste au-dessus, est une réplique du SCAR, l’une des armes les plus populaires du jeu. Dans le jargon Nerf, elle se nommera AR-L Elite et sera motorisée. Comptez 49 $ et donc probablement la même chose en euros. La gamme comprend également 3 pistolets à eau : l’un est inspiré du lance-roquettes du jeu.

Trois répliques plus petites et moins onéreuses complètent le partenariat. L’une d’elles se retrouve grimée en lama, l’une des icônes du jeu. Lui faire cracher de l’eau aurait été une subtilité appréciable au regard du comportement naturel de ces animaux, mais Hasbro a préféré lui confier des fléchettes.

En précommandes aux États-Unis, les pistolets Fortnite devraient être livrés d’ici mars 2019.