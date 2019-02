Netflix et Amazon se livrent une guerre sans merci sur les programmes qu'ils diffusent. Et les stars du cinéma et des séries jouent un rôle fondamental côté communication.

Netflix et Amazon affûtent leurs armes. Alors que le premier a diffusé la première bande-annonce de Love, Death + Robots, compilation produite par David Fincher, le deuxième a daté la série tant attendue Good Omens, tirée du roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett. La bataille des gros noms est lancée.

Good Omens, rendez-vous le 31 mai 2019

Il faudra patienter un peu avant de découvrir Good Omens. Mais les intéressés peuvent d’ores et déjà faire une croix dans leur calendrier : rendez-vous le 31 mai 2019 pour dévorer les six épisodes de la première saison. On rappelle le pitch : « Alors que l’Apocalypse est proche, un ange et un démon, qui vivent sur Terre parmi les humains depuis longtemps, font tout ce qu’ils peuvent pour échapper à la guerre à venir. » Et le casting : David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm et… Benedict Cumberbatch dans le rôle de Satan. Une chouette exclusivité pour la plateforme.

Love, Death & Robots : accrochez-vous

Pour Love, Death + Robots, c’est une autre mayonnaise. Il s’agit d’une anthologie d’animation coproduite par David Fincher (Seven, Fight Club) et Tim Miller (Deadpool). Elle réunit 18 courts métrages réalisés par des talents venant du monde entier. Netflix précise : « Les histoires couvriront une variété de sujets matures, notamment le racisme, la gouvernance, la guerre, le libre arbitre et la nature humaine ». Le programme de 185 minutes arpentera divers genres, parmi lesquels la science-fiction, l’horreur ou encore la comédie dans une forme 2D ou 3D photoréaliste. À en juger par les premières images, ça a l’air complètement décalé. On a le temps de s’y préparer : sortie prévue pour le 15 mars 2019.

