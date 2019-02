En 2019, Tetris est un Battle Royale. Et sur Switch, le jeu légendaire est loin d'être accessible.

Tetris 99 était l’une des surprises du Nintendo Live qui s’est tenu le 13 février 2019. 35 ans après la sortie du jeu original en 1984, Nintendo montre qu’il peut encore utiliser le concept et lui donner une nouvelle forme. Comme un pied de nez à la tendance 2018 / 2019 du jeu vidéo, cristallisée dans le récent Apex qui bat tous les records, le Tetris de la Nintendo Switch est un… battle royale. Et derrière la parodie de la tendance se cache un véritable jeu compétitif hyper difficile et stressant qui, dont les règles ne sont évidemment pas expliquées. On vous aide à ne pas gâcher votre première partie. Ou votre 100e.

1 — La base, c’est Tetris

C’est un premier conseil idiot, mais il est bon de le rappeler tout de même : la règle du jeu de Tetris reste de remplir des lignes verticales avec des pièces qui tombent depuis le haut de l’écran. Vous utilisez la croix directionnelle à gauche pour les actions de base (déplacer les pièces avec gauche et droite, faire descendre les pièces ligne par ligne avec bas et faire descendre les pièces d’un coup avec haut). Les boutons de droite font tourner les pièces sur elle-même, dans un sens ou dans l’autre. À chaque fois qu’une ligne est complétée, elle disparaît et vous marquez des points.

Mais pas que.

2 — La barre de « poubelle »

Battle Royale oblige, vous jouez contre 99 autres personnes en ligne qui peuvent remplir votre écran de lignes, par le bas, s’ils vous visent. Ces lignes qui vont arriver sur votre écran sont symbolisées par la barre de gauche. 3 carrés dans la jauge ? 3 lignes vont apparaître sous peu. Plus l’invasion est imminente, plus les carrés virent au rouge (gris, jaune, rouge).

Vous pouvez vous en débarrasser en effaçant des lignes de votre jeu le plus rapidement possible : ne pensez plus à faire des tetris (quatre lignes enlevées en même temps), pensez à assainir votre barre. Une ligne enlevée vaut une pièce poubelle en moins. Si vous avez un tetris réalisable sous la main, il enlèvera plus de carrés poubelles que de lignes (7, d’après Reddit).

3 — Faire la bagarre

La dimension multijoueur n’est pas que passive. Vous pouvez envoyer des lignes. sur vos ennemis. Vous les ciblez avec l’un des sticks (configurable dans les options) ou vous laissez une « stratégie » s’occuper du ciblage avec l’autre stick. Par exemple, vous pouvez dire que vous « ripostez » : cela ciblera automatiquement les personnes qui vous ciblent. Vous pouvez aussi choisir de concentrer vos efforts sur les joueurs en galère avec l’option K.O. faciles.

Alors oui, c’est pénible, cela vous demande une capacité à multitâcher assez incroyable, mais rassurez-vous : vous n’aurez pas trop à vous en soucier avant les dernières étapes du combat. Essayez déjà de finir dans le dernier quart : vous découvrirez, comme nous, que des gens sont très bons à Tetris. Très, très bons.

4 — Vous avez une réserve

Vous avez un Tétrimino I qui tombe, mais aucun intérêt à le placer ? Vous pouvez le garder en réserve grâce à la touche L. Pour l’invoquer, il suffira de rappuyer sur la touche L. Cela aura pour effet de mettre la pièce en train de tomber en réserve et ainsi de suite. Gardez les meilleures pièces à cet endroit !

5 — Il n’y a pas de loot box (pour l’instant)

Si votre kif dans les jeux de Battle Royale, c’est d’ouvrir des boîtes aléatoires pour vous habiller différemment (ou les payer très cher), sachez que Tetris 99 en est dépourvu. Pour l’instant.

En revanche, il y a de l’XP et des niveaux, qui ne servent pas à grand-chose. Pour l’instant…