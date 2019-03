À la surprise générale, Nintendo a annoncé une compétition esport pour le battle royale Tetris 99 : la Maximus Cup.

Tout comme la sortie de Tetris 99 elle-même, la première compétition esport officielle du battle royale est arrivée sans prévenir. Dans un communiqué sur le site officiel du jeu, Nintendo a annoncé la mise en place de la Maximus Cup — Tetris 99 Grand Prix en français. Le tournoi ne prendra pas place physiquement, mais en ligne entre le 8 mars à 14h et le 11 mars à 7h59, heure de Paris.

Pour le premier pas dans l’esport de Tetris 99, Nintendo a trouvé le bon moyen de remplir les rangs de sa compétition : rendre la participation obligatoire. Comme l’expliquent les règles : « Pour participer, vous devez jouer à Tetris 99 durant la période du tournoi. » Que la Maximus Cup intéresse ou non les joueurs, ils en feront tous partie s’ils posent la main sur le jeu. Le tournoi ne mettra pas directement en compétition quelques participants présélectionnés, et il n’y aura pas qu’un vainqueur. La Maximus Cup prendra en compte toutes les victoires « Tetris Maximus » (couramment appelées Top 1) de chaque joueur entre le 8 et le 11 mars.

Une fois la période passée, « un classement des 999 joueurs avec le plus de victoires sera établi, et chacun remportera 999 points or Nintendo. » Cela représente 9,99 euros et la somme ne peut être dépensée que sur le store officiel de Big N. Si vous êtes un pro de l’empilage de brique, la fortune n’est donc pas pour tout de suite.

Un premier pas sans risque dans l’esport

En comptabilisant les récompenses des 999 « vainqueurs », on obtient un cashprize total de 9 980,01 euros. Une somme dérisoire, si on la compare à celle du futur tournoi Fortnite et ses 100 millions de dollars. Bien sûr, Tetris 99 ne possède pas la couverture médiatique du jeu d’Epic Games et ne peut pas compter sur une diffusion en direct sur Twitch.

Avec son Grand Prix, Nintendo tient un bon test pour sonTetris 99 dans le monde de l’esport. Facile à comprendre, sans aucune violence et se basant sur un concept connu de tous, Tetris 99 a tout pour séduire celles et ceux qui n’ont pas encore fait le pas vers la compétition.