Epic Games permet enfin aux joueurs et joueuses de fusionner leurs comptes entre PS4 et Switch/XBox One. Petit tuto.

Epic Games a enfin entendu les joueurs et joueuses de Fortnite : il est désormais possible de fusionner vos comptes si vous en aviez créé un sur PS4, et un autre sur Nintendo Switch ou Xbox One.

Fortnite n’a pas été rendu disponible sur toutes les plateformes en même temps. Le jeu de survie et de construction est accessible sur Nintendo Switch uniquement depuis le 13 juin 2018. Or les joueurs avaient réalisé à l’époque qu’il leur était impossible de jouer avec leur compte PS4 pré-existant : ils ont dû en générer un deuxième, et donc perdre tous leurs skins et danses. Ce n’est qu’en septembre que Sony a finalement accordé le cross-play.

Un changement effectif en deux semaines

Cette époque est désormais révolue. Epic Games a détaillé sur son blog officiel les mesures qu’il fallait prendre pour fusionner vos comptes. Le processus n’est pas immédiat : il faudra compter jusqu’à deux semaines pour que la migration soit terminée.

Pour y être éligible, il faut toutefois :

Avoir créé les comptes que vous souhaitez fusionner avant la fin septembre 2018 ,

, Ne pas avoir été banni, car vous aurez besoin de tous vos identifiants et mails,

Annuler votre association à Facebook si vous avez créé un compte via le réseau social.

Voici la marche à suivre pour fusionner vos comptes :

Choisissez un compte principal et un compte secondaire

Cliquez sur ce lien qui vous emmène vers la page de connexion

Epic Games vous envoie un code de sécurité sur votre adresse mail

Connectez-vous ensuite à votre compte secondaire

Attention, une fois que vous validez, tous les objets de votre compte secondaire seront transférés vers votre compte principal. Il est donc grandement conseillé de cliquer sur « prévisualiser » pour voir exactement ce qu’il va se passer et éviter les erreurs d’inattention.

Une fois la fusion effective, les joueurs recevront skins (avatars) et emotes (danses) sur leur compte principal après deux semaines maximum, mais pas certaines spécificités comme par exemple les îles du mode Créatif.