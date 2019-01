Netflix annonce l'arrivée prochaine d'une série qui se moquera de la Space Force de Donald Trump.

Pour les humoristes et les caricaturistes, Donald Trump est depuis toujours une source inépuisable d’inspiration. Son accession à la Maison Blanche n’a absolument rien changé à cet état de fait : preuve en est avec l’annonce, mercredi 16 janvier, d’une série télévisée produite par Netflix qui va tourner en dérision l’un des grands projets du président américain : la « Space Force ».

Rappel des faits.

Le 18 juin 2018, Donald Trump officialise son plan en signant une directive demandant au Pentagone de faire le nécessaire pour mettre sur pied une nouvelle branche des forces armées des États-Unis. L’objectif est que celle-ci soit autonome des activités de l’Air Force (qui gère actuellement les capacités et les missions militaires du pays) et opérationnelle en 2020, si le Congrès est d’accord.

Une série avec Steve Carrell

À quoi servirait cette nouvelle force ? Officiellement, rapportait USA Today en août 2018, à être en capacité de défendre les satellites américains contre toute action hostile et réaliser diverses autres tâches liées à l’espace, sans plus de précision. C’est justement cette présentation bien floue que Netflix a reprise dans sa première bande-annonce.

Dans celle-ci, on apprend que la série va se concentrer sur les femmes et les hommes qui ont dû tirer tout ça au clair et découvrir de quoi il en retourne. Et pour y parvenir, Netflix s’est entouré de Greg Daniels, qui a mis au point la version américaine de la série TV The Office, et surtout de Steve Carrell, qui sera à la fois auteur sur la série et l’un des principaux personnages.

