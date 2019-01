Le joueur derrière la chaîne ExoticChaotic a reçu en direct un énorme don de 75 000 dollars de la part d'un autre streamer qui savait qu'il avait des « problèmes d'argent ». C'est le plus gros don observé sur la plateforme Twitch à ce jour.

Sur la vidéo, le joueur n’en revient pas. « Attendez une seconde », lance celui qui répond au pseudonyme Exotic Chaotic, alors qu’il venait de commencer une nouvelle partie de son jeu favori Fortnite sur sa chaîne Twitch, le 8 janvier 2019. Sur l’écran, en haut à gauche, s’affiche un petit message très important : il vient de recevoir un don de 75 000 dollars.

Il n’est pas rare que certains joueurs reçoivent de gros dons sur Twitch ; le plus célèbre d’entre eux, Ninja, a par exemple déjà obtenu 40 000 dollars en une fois. Mais personne n’avait atteint jusqu’ici la somme de 75 000 dollars. Dans la vidéo, Exotic Chaotic arrête de jouer immédiatement et va vérifier son compte PayPal pour être certain qu’il ne s’agit pas d’une erreur.

Il remarque alors que PayPal a prélevé une commission d’un peu plus de 2 000 dollars, ce qui signifie que le montant total vraiment reçu s’élève à 72 800 dollars.

Un nouveau record de don sur Twitch

Le don vient en fait de KingMascot, un autre streamer très connu qui est également son ami. Interrogé par Kotaku, Exotic Chaotic a expliqué qu’il avait des soucis d’argent : « Ma petite-amie travaille à plein temps pour soutenir ma carrière de streamer de Fortnite, je me dois de garder et faire grandir cet argent pour son futur et celui de mon fils de 4 ans », a-t-il affirmé.

KingMascot aurait pu se permettre de verser une telle somme à son ami car il aurait amassé une petite fortune en investissant très tôt dans le bitcoin, selon Kotaku.

Twitch est une plateforme de streaming vidéo qu’une grande partie des utilisateurs utilisent pour se filmer en train de jouer à des jeux vidéo. Le jeu-phénomène Fortnite est l’un des plus populaires depuis sa montée en popularité en 2018 — en août dernier, il comptait 78 millions de joueurs et joueuses mensuels.

Il y a plusieurs manières de gagner de l’argent sur Twitch. Les principaux revenus des vidéastes viennent des dons mais aussi des abonnements payants (4,95 dollars par mois) que peuvent prendre des internautes et qui constituent une sorte de revenu mensuel pour les streamers.