Apple Music ne fait pas de bilan de vos écoutes. Qu'à cela ne tienne : un passionné a créé un raccourci qui s'en charge magistralement.

L’outil Raccourcis, apparu avec iOS 12 sur iPhone et iPad est extrêmement polyvalent et complexe. Et si n’importe qui peut bidouiller un raccourci pour automatiser certaines tâches, Federico Viticci de MacStories est clairement passé à l’étape supérieure. Agacé de ne pas avoir de récapitulatif de ses écoutes musicales sur l’année qui vient de s’écouler, ce passionné a créé un raccourci ultra-complexe, faisant appel à des dizaines de fonctionnalités d’Apple Music, des notifications et du JavaScript chargé sur des pages web (qui peut être ajouté aux recettes). Que fait-il ? Un top de vos écoutes, comme peut le faire Spotify, magnifiquement mis en page.

Le raccourci va vous demander une configuration légère (l’année que vous souhaitez compiler, le nombre de morceaux que vous souhaitez prendre en compte) et va s’arrêter plusieurs fois avant d’être terminé : il voudra savoir si vous souhaitez enregistrer votre rapport en PDF et si vous souhaitez créer une playlist avec votre top. Sinon, tout est automatique : vous le lancez et il se charge de récupérer vos morceaux les plus écoutés, de dresser une liste, de faire un top 9, de vous montrer les artistes les plus écoutés et les genres les plus écoutés… bref, tout ce qu’on aurait aimé avoir en début janvier de manière native sur Apple Music.

Pour installer le raccourci et le tester sur votre compte, rien de plus simple :

Téléchargez Raccourcis sur l’App Store (gratuit)

Ajoutez le raccourci Apple Music Wrapped dans votre bibliothèque (gratuit)

Touchez le rectangle du raccourci pour le lancer. Patientez sans rien faire jusqu’à ce que le système vous demande d’interagir.

À la fin, une page s’ouvrira sur Safari avec toutes les données.