La joueuse pro qui a été obligée de quitter son équipe après avoir été harcelée et remise en cause est en fait une imposture. Une affaire qui nuira probablement aux autres joueuses.

La polémique autour de l’identité d’Ellie a pris une tournure différente ces dernières heures. De nouveaux éléments soutiennent désormais l’hypothèse que la mystérieuse joueuse n’est en réalité pas celle qu’elle prétend être. Une streameuse, appelée Aspen, affirme ainsi que c’est l’un de ses amis, le joueur évoluant sous le pseudonyme de Punisher, qui incarne Ellie.

Par la suite, l’équipe Second Wind a publié un communiqué pour annoncer avoir été alertée par Blizzard que ce compte n’a pas été utilisé pour les raisons qui étaient officiellement avancées par celui ou celle l’utilisant. L’équipe dit avoir été dupée, mais a reconnu qu’elle aurait dû approfondir ses vérifications sur sa nouvelle recrue. Ellie avait avancé des « raisons personnelles » pour rester dans l’ombre.

« Comme nous n’avons aucun contact physique avec nos joueurs, nous voulons vérifier leur identité, mais aussi respecter leur vie privée. Nous n’avions vraiment aucune idée de ce qui nous attendait et à l’époque, nous avions sous-estimé l’importance de donner l’exemple en devenant la première équipe à intégrer une joueuse pour les Overwatch Contenders », admet l’équipe.

Regarding Ellie :

– Ellie has said in private messages to teammates in the last hour confirming she has not been the one playing, she is a 17-year old girl but is 'not good' at OW, no Second Wind players/mgmt knew

– Blizzard is currently holding a meeting with SW players/mgmt

— Rod Breslau (@Slasher) January 4, 2019