Une mystérieuse vidéo montrant une version PC de Red Dead Redemption 2 tourne sur le web. Fake ou pas fake ?

Depuis la fin du mois d’octobre, les joueurs PC observent leurs copains jouer à Red Dead Redemption 2 sur Xbox One ou PlayStation 4 — le GOTY 2018 . Auront-ils la chance d’y goûter un jour ? C’est fort probable, même s’ils devront patienter quelques mois. En attendant, une mystérieuse vidéo sème le doute et offre un aperçu de la supposée version PC du titre développé par Rockstar Games.

Publiée par une intrigante chaîne YouTube baptisée Reupload Deleted Videos le 18 décembre 2018, la séquence montre notamment le menu que pourrait avoir Red Dead Redemption 2 sur PC. On y découvre une palanquée d’options graphiques réunies dans une interface crédible. La vidéo originale, partagée sur Reddit, a vite disparu — tout comme celui qui l’a publiée.

Fake ou pas fake ?

Tout paraît trop clean dans cette vidéo filmée par un appareil externe — sans doute un téléphone. Au point que, si fake il y a, alors il est parfaitement réalisé. Plusieurs observateurs ont quand même remarqué une bizarrerie sonore : zéro bruit de souris ou de touches de clavier alors qu’il y a pourtant des actions réalisées à l’écran. Mais certains rappellent, à juste titre, que le portage PC de GTA V avait fuité de la même manière. En bref, il pourrait s’agir d’un leak orchestré.

Quoi qu’il en soit, que cette vidéo soit vraie ou non, les joueurs PC peuvent bel et bien se préparer à la sortie de Red Dead Redemption 2. Même si le premier opus n’a jamais été disponible ailleurs que sur Xbox 360 et PlayStation 3, on n’imagine pas une seule seconde Rockstar Games se priver d’un public particulièrement friand de ses jeux. Et puis, GTA V est toujours dans les meilleures ventes de Steam, 5 ans après sa sortie.