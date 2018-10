Grâce au partenariat entre PlayStation et la Ligue des Champions, la PS4 s'offre une application RMC Sport.

À l’occasion de la Paris Games Week, SFR et Sony ont annoncé, conjointement ce 30 octobre 2018, le lancement de l’application RMC Sport sur la PlayStation 4. Numerama peut confirmer la disponibilité du bouquet de chaînes sur la console de Sony via la plateforme PlayStation Store.

Cela veut dire que les propriétaires d’une PS4 vont pouvoir regarder la Ligue des Champions, compétition de football dont la diffusion est exclusive à RMC Sport depuis cette saison, directement sur la console. Pour en profiter, il faudra néanmoins être abonné : 9 euros par mois pour les clients SFR, 19 euros pour les autres (via une offre 100 % digitale).

À défaut de Canal+

Dans le détail, l’application RMC Sport donne accès à toutes les chaînes RMC Sport en live (RMC Sport 1 à 4, RMC Sport News, RMC Sport Live 5 à 16) et à certains programmes en replay. Outre la Ligue des Champions, on y retrouve la Ligue Europa, la Premier League, le championnat de foot portugais ou encore l’Euroleague (basket européen) — entre autres sports moins populaires (équitation, UFC, boxe). Il paraît qu’il y a aussi RMC Sport 1 UHD (mais on ne l’a pas trouvée quand on a lancé l’application).

On rappelle que RMC Sport peut aussi être téléchargée sur d’autres appareils (Smart TV Samsung, Android TV, Apple TV, App Store, Google Play Store) mais pas sur la Xbox One. Privée de MyCanal au contraire de sa rivale américaine, la PlayStation 4 a donc l’exclusivité sur le marché des consoles. Merci le partenariat entre la marque PlayStation et la Ligue des Champions.