Sony a publié une vidéo humoristique qui rassemble certains bugs de God of War rencontrés pendant le développement.

Alors que sort, ce vendredi 26 octobre, Red Dead Redemption 2, God of War, disponible depuis quelques mois sur PlayStation 4, se rappelle à notre bon souvenir avec une vidéo très particulière. Partagée sur le PlayStation Blog le 23 octobre 2018, elle s’intitule Midgard Mishaps et s’apparente à une compilation des meilleurs bugs rencontrés pendant le développement (et qui ne sont pas dans la version finale).

Pour le studio, ce bêtisier a triple vocation : assumer l’ampleur d’un projet comme God of War, mettre en avant le travail de l’équipe veillant à la qualité et faire rire celles et ceux qui ont joué à cette aventure avec un grand A.

Kratos nous offre quelques pas de danse

Kratos qui danse, Kratos qui vole, Kratos qui se désarticule en plein combat, Atreus qui répète plusieurs fois la même chose sans raison, visage d’Atreus qui n’arrête pas de changer, décors qui se détachent, collisions hasardeuses… Il y a de tout dans cette séquence, qui rappelle que la production d’un jeu vidéo ambitieux est loin d’être une sinécure. Pour faire la chasse à ces bugs, les développeurs ont monté une équipe de 40 personnes, chargées de veiller au grain pour ne rien laisser passer.

Et on peut affirmer qu’elle a parfaitement rempli sa tâche : God of War, véritable chef-d’œuvre de la PlayStation 4, est une expérience peaufinée à l’extrême. Au moment de notre test, nous n’avons rencontré aucun bug, même minime. Et à Curt Markwardt, QA Lead, de conclure : « À Santa Monica Studio, nous sommes extrêmement fiers de ce que nous sommes arrivés à créer. »

