Joseph Saelee est le nouveau champion du monde de Tetris. Il n'a que seize ans.

Qui a dit que Tetris était un jeu pour les vieux ? Certainement pas Joseph Saelee qui est devenu champion du monde du jeu emblématique à l’âge de 16 ans, selon un tweet du compte officiel de la marque publié le 22 octobre 2018.

Pour réussir cet exploit, le nouveau roi de Tetris a dû battre un sacré client en finale : Jonas Neubauer, sept couronnes à son actif et triple champion en titre. La compétition s’est tenue le dimanche 21 octobre 2018 dans le cadre de la Portland Gaming Expo.

The moment 16-year-old wunderkind Joseph Saelee dethroned 7-time winner Jonas Neubauer (@neubsauce) to take the World Championship ! #CTWC @TheCTWC @ArdaOcalTV pic.twitter.com/zsSwtGfHlB

— Tetris (@Tetris_Official) October 22, 2018