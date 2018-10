À J-7, Rockstar Games offre la possibilité de pré-télécharger Red Dead Redemption 2. On vous explique comment faire (et il vaut mieux le faire).

Dans très exactement 7 jours, sauf immense cataclysme, Red Dead Redemption 2 sera disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Une libération pour les milliers de fans qui patientent depuis plusieurs années. En attendant, Rockstar Games offre la possibilité de pré-télécharger le jeu depuis ce vendredi 19 octobre, 6h du matin.

Le téléchargement est une étape indispensable pour celles et ceux qui ne veulent pas passer par une version physique. Mais elle peut s’avérer fastidieuse en fonction de la taille du jeu et des performances de sa connexion. Dans le cas de Red Dead Redemption 2, l’autoriser sept jours avant est un passage quasi obligatoire : il pèse près de 90 Go sur PlayStation 4 comme Xbox One selon les descriptions du PlayStation Store et du marché Xbox.

PS4 Pré-téléchargement sur PlayStation 4

Pour installer Red Dead Redemption 2 dès aujourd’hui sur sa PS4, il faut d’abord acheter le jeu. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le PlayStation Store depuis l’application mobile, un navigateur internet ou directement sur la console.

Ensuite, pour récupérer les données avant le lancement, il faut activer l’option de téléchargement automatique. Sur la console, rendez-vous dans [Paramètres] > [Système] > [Téléchargements et téléchargements en amont automatiques] pour vérifier si tel est le cas. Le pré-téléchargement se lance tout seul une fois qu’il est disponible.

Xbox One Pré-téléchargement sur Xbox One

Pour la console de Microsoft, la procédure est la même. On commence par acheter Red Dead Redemption 2 depuis le marché Xbox (application, navigateur web ou Xbox One). Puis on s’assure que les téléchargements sont automatiques dans [Paramètres] > [Système] > [Mises à jour et téléchargements]. On peut même autoriser les installations à distance en cochant la case prévue à cet effet.

Bien évidemment, vous ne pourrez pas jouer à Red Dead Redemption 2 en avance. Mais cette permission accordée par Rockstar Games fera gagner à coup sûr quelques précieuses heures le jour J. Surtout si votre connexion internet n’est pas des plus rapides.

Crédit photo de la une : Rockstar Games