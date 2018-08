Les YouTubeurs KSI et Logan Paul ont eu l'occasion de s'affronter durant un match de box dont les bénéfices sont estimés à plusieurs millions d'euros.

Le 25 août 2018, deux YouTubeurs suivis par plus de 15 millions de personnes chacun se sont affrontés sur le ring du Manchester Arena, en Angleterre. Le combat de Logan Paul et KSI, concrétisation de plusieurs mois de provocations, aurait rapporté énormément d’argent aux deux personnalités.

7,50 £ pour assister (en ligne) à un combat de YouTubeurs

D’après The Independent, ce sont près de 20 000 fans qui se sont bousculés entre les murs du Manchester Arena afin d’assister à un combat de box entre Logan Paul et KSI. Le ticket d’entrée était de 135 £ soit environ 150 €. Quant à ceux qui n’auraient pas eu la chance d’obtenir de ticket ou de se déplacer jusqu’en Angleterre, un flux vidéo en direct de l’événement était proposé sur YouTube à 7,50 £ par spectateur, soit un peu plus de 8 €.

D’après The Verge, le livestream officiel de l’événement a été regardé par 773 000 internautes. 773 000 personnes qui auraient donc payé pour regarder le combat. C’est moins que ce qui était espéré, mais The Verge relève à ce sujet que plus de personnes auraient assisté au combat sur Twitch que sur YouTube.

Par exemple, une rediffusion illégale sur Twitch a pu réunir jusqu’à 400 000 spectateurs et il y en avait bien d’autres. Au total, l’estimation de spectateurs qui n’auraient pas payé pour visionner le match s’élève à 1 million. Cet affrontement a le mérite de soulever encore une fois la prépondérance de Twitch dans le milieu du streaming.

« Un bénéfice de 9 millions d’euros »

Ces streams pirates constitueraient donc une belle perte d’argent pour les deux YouTubeurs (potentiellement 10 millions d’euros). Néanmoins, Business Insider s’est livré à quelques calculs et a avancé un bénéfice de 8,5 millions de livres sterling (ce qui équivaut à un peu plus de 9 millions d’euros). Ce calcul est approximatif puisqu’il exclue les revenus générés par les publicités YouTube, la vente de produits de merchandising et il ne prend pas en compte le coût de l’événement.

Parodiant le combat qui opposa le boxeur Floyd Mayweather, Jr. et le pratiquant d’arts martiaux Conor McGregor en août 2017, celui de KSI et Logan Paul s’est soldé d’un match nul. Qu’à cela ne tienne, KSI et Logan Paul prévoient d’ores et déjà un nouveau combat qui promet d’être tout aussi soigneusement marketé… dans un mélange confus de violence, de communication et de virilisme.