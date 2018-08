Wikimédia France propose un concours photo jusqu'à la fin du mois d'août 2018 pour valoriser les territoires d'outre-mer. Les plus beaux clichés seront exposés. L'occasion aussi d'enrichir Wikipédia.

Vous avez quelque talent en photographie ? Sachez que vous avez la possibilité d’en faire la démonstration jusqu’au 31 août, dans le cadre d’un concours qui dure tout le mois, tout en contribuant à l’enrichissement de Wikipédia. Pour cela, il vous faut simplement prendre des clichés qui mettent en valeur des paysages et des scènes de la France d’outre-mer. Les meilleurs seront exposés.

Organisé par le ministère des Outre-Mer et l’Agence française de développement, en partenariat avec Wikimédia France, ce concours concerne douze territoires : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, St-Barthélemy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et Wallis-et-Futuna.

« Avec ce concours ouvert à tous, nous souhaitons inciter tout un chacun à participer à la mise en valeur du patrimoine naturel », explique l’association française promouvant l’encyclopédie libre et gratuite. Un patrimoine qui est « sous-représenté » sur Wikipédia, estime d’ailleurs Sarah Krichen, la chargée de mission communication et événementiel à Wikimédia France.

Outre les consignes habituelles que l’on retrouve à chaque fois qu’a lieu un concours photo (les clichés doivent être originaux et de qualité), Wikimédia France rappelle que les œuvres devront, pour pouvoir participer au concours, être placées sous une licence libre la plus permissive possible (CC-­BY-­SA 4.0), afin qu’elles puissent être utilisables librement sur Internet.