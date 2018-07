Pour sortir son épingle du jeu des applications de rencontres, The Inner Circle fait un pari particulier : la sélection manuelle. L'équipe de The Inner Circle valide individuellement chaque profil, afin d'éviter les profils mensongers ou douteux.

Lassé de swiper frénétiquement vers la droite ou la gauche sur votre application de rencontre ? Depuis 2012, The Inner Circle a décidé de se placer autrement sur le marché des applications de dating : miser sur la qualité des profils plutôt que leur quantité. C’est dans leurs bureaux d’Amsterdam que des employés sont chargés de valider les profils, un à un. N’y voyez pas une forme d’élitisme comme pourraient le proposer d’autres applications : ce ne sont pas les plus beaux ou les plus riches qui peuvent accéder à cette application. Le but premier est de ne pas laisser pénétrer les profils douteux — fake, scam et autres mauvaises surprises qu’on trouve aujourd’hui sur les réseaux de l’amour.

Un pied dans le monde réel

En plus de discuter virtuellement avec des profils qui vous plaisent, The Inner Circle met aussi en avant les rencontres physiques. Dans l’application, vous pouvez sélectionner vos spots favoris, comme les bars et restaurants, afin de découvrir si vous avez déjà des points communs avec d’autres membres.

Ajouté à cela, The Inner Circle organise régulièrement des événements dans les grandes métropoles afin de réunir les membres de sa communauté. L’occasion de rencontrer les personnes avec qui vous avez déjà discuté sur l’application, et d’en rencontrer de nouvelles.

Parce que les vacances sont souvent des moments propices aux rencontres, The Inner Circle vous propose également de rencontrer d’autres touristes présents sur l’application qui partagent le même lieu de vacances que vous.

Un condensé des tendances du dating

The Inner Circle se veut être une application unique, tout en reprenant le meilleur de ce qui se fait actuellement. Si c’est plus fort que vous, vous pourrez swiper les profils à la chaîne. Mais aussi sélectionner les profils par ville, tout en s’assurant que les personnes que vous voyez sont issues de la sélection préalable. Et pas besoin d’attendre qu’un profil se connecte au vôtre pour commencer à communiquer : il est possible de parler directement à tous les utilisateurs.

Les applications de rencontres en lignes sont nombreuses, ainsi que les personnes qui s’y inscrivent. Pour rester un havre de paix, The Inner Circle fait le pari de limiter ce nombre d’inscrits, tout en réunissant les meilleures pratiques de l’univers des applications de rencontres. Un pari réussi, puisque l’aventure The Inner Circle s’est exportée aux États-Unis depuis l’année dernière pour conquérir l’un des plus gros marchés du monde.

Vous pouvez retrouver gratuitement cette application, aussi bien sur iOS que sur Android.