Auréolée de multiples récompenses, l'application météo CARROT WEATHER arrive sur Google Play.

Vous ne connaissez pas l’application CARROT Weather ? Vous loupez quelque chose. Il s’agit d’une application météo beaucoup plus sympathique que celle installée, de base, dans nos smartphones. Notamment parce qu’elle ne manque pas d’humour, aussi bien dans la forme que dans le fond. Naguère exclusivité iOS, elle a finalement trouvé son chemin, ce 28 mai 2018, jusque le Google Play d’Android en version bêta.

La météo avec le sourire

CARROT Weather fait office de super assistant météo avec une personnalité bien trempée. L’intelligence artificielle peut être hostile — en vous balançant quelques insultes sympathiques — ou être 100 % professionnelle en se contentant de faire son boulot (un curseur permet de régler sa nature et on peut même choisir son opinion politique). Bien évidemment, le but est de prendre connaissance de la météo d’une manière ludique, avec le sourire. Exemples : « Il neige jusque demain matin. Quelqu’un va choper des gelures aujourd’hui ! » ou « Profitez de ce magnifique temps que j’ai généré pour vous. Ou pas. »

Il y a même un mini-jeu consistant à découvrir des lieux secrets (comme la Pyramide, la Lune ou encore Tchernobyl) et des récompenses à obtenir en fonction de l’usage que l’on fait de l’application.

Plus sérieusement, CARROT Weather est doté d’une jolie interface entièrement personnalisable et s’avère d’une précision chirurgicale dans les données fournies. En faisant partie du club Premium (microtransactions allant de 0,49 à 10,49 euros), on a carrément droit à la météo du passé (jusqu’à soixante-dix ans en arrière). Entre autres bonus beaucoup plus utiles (notifications, widgets).

L’application est disponible en France pour 5,49 euros sur iOS et 3,89 euros sur Android.