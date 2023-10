De nombreux utilisateurs ont reçu des alertes de sécurité sur les smartphones Huawei, Honor et Vivo, leur recommandant de désinstaller Google. L’hypothèse d’un faux positif est pour l’instant la plus probable.

Des smartphones et tablettes des marques Huawei, Honor et Vivo auraient récemment recommandé de désinstaller l’application Google, selon un article du média spécialisé Bleeping Computer le 30 octobre 2023. Le moteur de recherche est désormais considéré comme « une menace de sécurité » par les appareils. Plus précisément, les interfaces des smartphones considèrent qu’il s’agit d’un cheval de Troie, un logiciel malveillant discret programmé pour récolter des données.

BleepingComputer a vérifié que ces alertes ont été affichées sur un appareil Huawei avec les applications principales de Google préinstallées et aucune application secondaire. Les notifications sont affichées par l’application « Huawei Optimizer » sur les appareils Huawei. Cependant, on ignore quelles applications affichent les alertes pour les téléphones Vivo ou Honor.

L’alerte de sécurité Huawei. // Source : Bleeping Computer

Google indique que « cette notification de sécurité n’a pas été déclenchée par Google Play Protect et semble provenir d’un appareil qui n’est pas certifié Play Protect et qui n’a pas accès au téléchargement officiel des applications principales de Google à partir de Play. Nous vous recommandons de contacter le fabricant de l’appareil pour obtenir de plus amples informations. »

Une fausse alerte de logiciel malveillant

Pour l’instant, la piste la plus plausible serait un faux-positif. Des sociétés de cybersécurité ont émis des alertes quant à une campagne récente usurpant le navigateur Google Chrome. Les cibles pouvaient recevoir de prétendues mises à jour à télécharger sur des sites copies du navigateur et finissaient par installer un cheval de Troie. Il est possible que les filtres de protection des smartphones confondent aujourd’hui les applications légitimes avec leur clone malveillant.

Pour désactiver cette alerte : rendez-vous dans les Paramètres, cliquez sur Applications, puis l’appli Optimizer, dirigez-vous vers les infos de l’appli, Stockage et Vider le cache. Redémarrer ensuite votre smartphone.

Si cela ne fonctionne pas, désinstallez l’application et réinstallez-la. Cette manœuvre devrait rafraichir la base de données obsolète.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !