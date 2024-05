Lecture Zen Résumer l'article

Face à l’évolution de la consommation télé (de plus en plus de personnes ne possèdent pas de box ou d’accès à la TNT), le groupe Canal annonce TV+, une nouvelle offre low cost qui donne accès à 80 chaînes en direct et en replay, mais pas les chaînes Canal+. Son objectif est d’offrir une alternative aux personnes qui n’utilisent que des appareils connectés.

À partir du mercredi 22 mai, l’application myCANAL, disponible sur la plupart des systèmes d’exploitation (iOS, Android, Mac, Windows, Android TV, Tizen, LG webOS, Apple tvOS, PlayStation, Xbox…), accueille un nouveau type d’abonnement. L’offre TV+, commercialisée au tarif unique de 2 euros par mois, permet aux non-abonnés Canal+ d’accéder à une expérience télé moderne sans avoir à s’abonner à Canal+.

Dans Le Figaro, Christophe Pinard-Legry, le directeur général de Canal+ France en charge du business, explique vouloir s’adresser à la mutation des usages. De plus en plus de personnes consomment la télévision différemment et en ont assez de passer d’une application à une autre. TV+ veut consolider la place de Canal en tant que « super agrégateur ».

Que propose l’offre TV+ pour 2 euros par mois ?

Ironiquement, TV+ est une sorte d’offre Canal+ sans accès à Canal+.

Le service reprend toutes les fonctionnalités de myCANAL, à savoir l’accès au direct, le contrôle du direct, le replay et le téléchargement de contenus. Cependant, les chaînes proposées sont différentes. Il faut se contenter des chaînes de la TNT (dont celles des groupes TF1 et M6, avec qui Canal s’est souvent fâché), de 25 chaînes thématiques (comme RTL9, Paris Première, MTV, Euronews, BFM Business ou Comédie+) et de quelques chaînes « digitales », comme Jamel Comedy Club TV ou Clique TV. Au total, 80 chaînes sont proposées, pour 1 utilisateur simultané.

L’interface de TV+ une fois connecté dans myCANAL. // Source : Canal

Régulièrement, Canal+ compte proposer à ses abonnés TV+ du contenu premium, qu’il réserve habituellement à ses abonnés aux offres classiques. Sont notamment cités par Le Figaro le dernier spectacle de Florence Foresti, les séries Baron Noir et Tokyo Vice ou des matchs de foot. L’idée est d’attirer les gens vers les offres plus chères, avec des premières initiations à l’univers Canal+. Le groupe est coutumier du fait et publie régulièrement des épisodes entiers de séries sur YouTube, pour attirer un nouveau public.

À 2 euros par mois sans engagement, l’offre TV+ attaque directement Molotov.tv et son offre Extra, à 6,99 euros par mois. À ce prix, Molotov propose 100 chaînes et une diffusion sur 4 écrans, en plus d’une fonctionnalité d’enregistrement dans le cloud qui lui est unique. Canal mise sur un replay plus traditionnel, au bon vouloir des chaînes.

Le groupe Canal anticipe à son tour la fin des box

Avec TV+, Canal répond d’une certaine manière à Free, Orange ou SFR qui, eux aussi, lancent des applications pour remplacer les décodeurs sur les téléviseurs connectés. Le public qui a fui la télé traditionnelle est sa cible, puisque Canal lui offre une seule super-app pour accéder à tous les programmes habituellement diffusés sur les box ou dans plusieurs applications (TF1+, M6+, France.tv, etc.)

Les chaînes incluses dans l’offre TV+. // Source : Capture Numerama

Pour le directeur général de Canal+ France, « Canal+ a vocation à être le point d’entrée unique dans les contenus ». C’est notamment pour cette raison que son offre Ciné Séries mélange Canal+, Netflix, Disney+, Max et Apple TV+.

À 2 euros par mois, TV+ espère faire la même chose dans l’univers des chaînes classiques, avec un petit prix pour se débarrasser définitivement de son décodeur et améliorer l’expérience. Le défi de Canal est l’arrivée des opérateurs sur ce marché, qui proposent, eux aussi, des applications complètes (et parfois gratuites).

