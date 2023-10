Konami a dévoilé une bande-annonce de gameplay pour le remake de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (le meilleur opus de la saga culte). Il en met déjà plein les yeux grâce à l’utilisation du moteur Unreal Engine 5.

C’est une semaine placée sous le signe de la franchise Metal Gear Solid. Alors que Konami vient de lancer une nouvelle compilation, la firme nippone a profité du showcase Xbox Partner Preview diffusé le 25 octobre pour montrer du gameplay de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Annoncé au mois de mai dernier, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater est le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater — le meilleur opus de la saga créée par Hideo Kojima. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, à une date pour le moment inconnue. En attendant d’en savoir plus, voici ce que l’on peut retenir de la bande-annonce.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce qu’on retient de la dernière vidéo de MGS3

C’est vraiment très beau

Le moteur graphique Unreal Engine 5 est vraiment l’avenir du jeu vidéo (plus que Unity, selon toute vraisemblance). Ces images de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater le prouvent. Pour offrir une seconde jeunesse à son joyau initialement paru en 2004 sur PlayStation 2, Konami n’a pas fait un mauvais choix. Les environnements, en majorité sauvages, sont sublimes. Les lumières sont parfaitement rendues. La modélisation des personnages — Snake en tête — est idéale. Il y a en prime plein de petits détails qui attirent l’œil. En résulte un rendu photoréaliste parfaitement adapté à l’expérience.

Essence de l’infiltration préservée

Le danger, avec un remake, est d’aller un peu trop loin dans les changements. Mais que les fans se rassurent, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ne va pas devenir un jeu uniquement orienté sur l’action. Les quelques séquences de gameplay nous montrent un héros toujours enclin à se faufiler entre les soldats ennemis, en profitant des environnements pour se cacher afin de les éliminer sans faire aucun bruit. Konami ne veut pas trahir son héritage — il l’a déjà assez fait avec sa compilation paresseuse.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater // Source : Konami

On pourra toujours viser en vue à la première personne

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater est un jeu vidéo qui se joue à la troisième personne (lire : on voit le personnage à l’écran). Mais il sera aussi possible de passer en vue à la première personne (comme dans un jeu de tir) pour viser avec plus de précision. Cet élément de la saga MGS a été introduit pour la première fois dans Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, et c’est une excellente nouvelle de constater qu’il sera toujours là.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater // Source : Konami

Plus de réalisme pour la partie camouflage ?

Plus qu’un jeu d’infiltration, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sera un jeu de survie dans un environnement hostile. À la manière d’Arnold Schwarzenegger dans le premier film Predator, Snake pourra se couvrir de boue pour mieux se fondre et surprendre ses ennemis. Dans le jeu original, cela passait par différentes tenues adaptées aux couleurs des décors. Dans le remake, Konami semble aller encore plus loin dans les possibilités. C’est d’ailleurs l’une de ses promesses, avec « des fonctionnalités étendues en matière de combat pour la survie ».

Des animaux, en veux-tu, en voilà

Crocodile, serpent, rat, crabe, oiseau… Si la flore est là, la faune n’a pas été sacrifiée pour autant. Il y aura plein d’animaux dans Metal Gear Solid Δ: Snake Eater et les fans se souviennent sans doute qu’on pouvait les chasser et les manger. Attention, certains sont susceptibles d’empoisonner le héros et de le faire vomir.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !