Riot Games a officialisé l'acquisition du studio Hypixel Studios, qui développe Hytale, un jeu d'aventure inspiré de Minecraft.

Les ambitions de Riot Games ont grimpé de quelques crans récemment. Après s’être concentré pendant plusieurs années sur League of Legends, avec le succès qu’on connaît au MOBA, l’entreprise a décidé de se diversifier. Et, pour le moment, la réussite est là : alors qu’il n’est accessible qu’en bêta fermée, son jeu de tir Valorant est déjà promis à un bel avenir. Et Riot Games pourrait poursuivre sur sa lancée avec une expérience inspirée de Minecraft.

Dans un communiqué publié le 16 avril, Riot Games a officialisé l’acquisition de Hypixel Studios, une structure fondée en 2018. Elle est en train de développer Hytale, un jeu communautaire de construction mélangeant bac-à-sable et RPG. Ce Minecraft-like, dont la direction artistique est très ressemblante, n’est toutefois pas attendu avant 2021.

Riot Games veut devenir géant

Pour sa deuxième décennie pleine, Riot Games veut aller beaucoup plus loin. Le rachat de Hypixel Studios s’inscrit dans cette stratégie basée sur la diversification (plus de genres couverts) et l’expansion (l’univers de League of Legends va connaître des itérations sous différentes formes). On rappelle que le Chinois Tencent, conglomérat tentaculaire présent à différentes strates de la plupart des services numériques, est la maison-mère de Riot Games.

Bien évidemment, le chemin est encore long avant que Riot Games ne possède un équivalent de Minecraft dans son catalogue. D’autant qu’il faut aligner de sérieux arguments pour faire vaciller la licence entre les mains de Microsoft (qui pèse plus de 100 millions de joueurs). Et il ne faut pas écarter Roblox du marché non plus (115 millions d’utilisateurs actifs selon un communiqué datant de fin février). La concurrence est rude et Hytale devra se différencier suffisamment pour trouver son public.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 2,5 millions de joueurs se sont inscrits pour la bêta — preuve qu’il y a déjà une appétence pour le projet. Avec le soutien de Riot Games, Hypixel Studios pourra terminer son jeu avec plus de sérénité.

