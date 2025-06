Lecture Zen Résumer l'article

Comme chaque année, les meilleures équipes de la planète s’affrontent sur l’un des jeux vidéo les plus compétitifs : Counter-Strike 2. Cette année, l’événement se déroule à Austin, au Texas, et Vitality, équipe française, est toujours en lice. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre les derniers matchs du Major.

Après trois semaines de matchs intenses, les phases finales du troisième Major de Counter-Strike 2 ont débuté ce 19 juin. Huit équipes sont encore en lice pour tenter de décrocher le trophée avec 500 000 $ en prime. Les quarts de finale ont déjà commencé, et la grande finale est prévue pour ce week-end.

On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour suivre les dernières rencontres et garder un œil sur Vitality, l’équipe française favorite et encore de la partie.

Le programme des phases finales du Major d’Austin de Counter-Strike 2

Quarts de finale – 19 et 20 juin

MOUZ ✅ vs ❌ Team Spirit — jeudi 19 juin

paiN Gaming ✅ vs ❌ FURIA — jeudi 19 juin

Team Vitality 🇫🇷 vs Natus Vincere (NAVI) — vendredi 20 juin à 20h00

FaZe Clan vs The MongolZ — samedi 20 juin à 00h30

Les demi-finales – 21 et 22 juin :

MOUZ vs le vainqueur de Vitality/NAVI – samedi 21 juin à 20h00

paiN vs le vainqueur de FaZe/The MongolZ – dimanche 22 juin à 00h30

La finale

Dimanche 22 juin à 21h30 (heure française)

Où regarder les matchs en direct ?

Avec le décalage horaire outre-Atlantique, certains matchs sont un peu compliqués à suivre en direct depuis la France. Mais pour les plus motivés, ou les couche-tard, il existe plusieurs moyens de ne rien rater. Les matchs du Major sont diffusés gratuitement sur plusieurs plateformes :

C’est quoi un Major sur Counter-Strike 2, et pourquoi est-ce aussi suivi ?

Un Major, c’est tout simplement le tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike. Avec League of Legends, le jeu fait partie des scènes compétitives les plus suivies dans le monde du jeu vidéo. C’est l’équivalent d’une Coupe du monde : seules les meilleures équipes de la planète peuvent y participer, et elles s’affrontent pendant plusieurs semaines pour décrocher le titre ultime.

Ces tournois sont officiellement soutenus par Valve, le studio qui développe le jeu, et chaque édition attire des millions de spectateurs à chaque édition.

Le Perfect World Shanghai Major 2024, dernier Major disputé avant Austin et deuxième de l’ère Counter-Strike 2, a rassemblé jusqu’à 1,85 million de spectateurs en simultané lors de la finale opposant Team Spirit à FaZe Clan.

Cette année, l’organisateur s’appelle BLAST — c’est d’ailleurs le même qui avait organisé le dernier Major de Counter-Strike: Global Offensive, à Paris, juste avant le passage à Counter-Strike 2. Pour cette édition, ils ont posé leurs valises au Moody Center d’Austin, une grande salle située en plein cœur du Texas, capable d’accueillir plus de 15 000 spectateurs.

Counter-Strike 2. // Source : Valve

Pourquoi ce Major est spécial ?

Ce BLAST.tv Austin Major 2025 est un tournoi différent à bien des égards. D’abord, il s’agit du tout premier Major de Counter-Strike organisé aux États-Unis depuis 2018. Ensuite, c’est également le premier Major à accueillir 32 équipes, contre 24 lors des éditions précédentes, ce qui en fait la plus grande édition jamais organisée dans l’histoire du jeu. BLAST et Valve ont mis en place un système de phases plus étalées, avec plus de 100 matchs joués sur l’ensemble du tournoi.

Mais au-delà de sa taille ou de son retour en Amérique, ce Major d’Austin 2025 est surtout marqué par son caractère imprévisible, tant les surprises ont été nombreuses, avec des scénarios durs à pronostiquer. Dès les premières phases, plusieurs grands favoris ont été éliminés prématurément. L’exemple le plus flagrant reste celui de Team Falcons. Présentée comme un véritable favori avec des stars comme NiKo, m0NESY, Magisk, l’équipe s’est effondrée dès la deuxième phase du tournoi. Défaites contre B8, Lynn Vision, puis MIBR en overtime.

Et Vitality dans tout cela ?

Pour les Français, l’un des moments les plus déroutants du tournoi reste la défaite de Team Vitality face à Legacy. Invaincue depuis 30 matchs, auréolée de six titres en LAN et numéro 1 mondial, l’équipe entrait dans ce Major comme favorite. Mais dès son entrée en phase 3, elle s’est lourdement inclinée 13 à 3 sur Inferno contre une équipe brésilienne repêchée à la dernière minute.

Pas de quoi enterrer les espoirs de Vitality — l’équipe est toujours en course —, mais ce revers a brisé une dynamique quasi-parfaite et semé le doute pour la suite. Espérons qu’il ne s’agit que d’un faux pas, et de la seule défaite des Français dans ce Major.

