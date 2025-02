Lecture Zen Résumer l'article

Des chaînes YouTube et d’autres comptes sur les réseaux sociaux avec des millions d’abonnés sont détournés par des hackers, pour cibler les joueurs de Counter-Strike 2 avec des arnaques.

La communauté Counter-Strike 2 (CS2) est dans le viseur des hackers. L’entreprise de cybersécurité BitDefender alerte sur une campagne de piratage lancée depuis les réseaux sociaux. Dans un rapport publié le 20 février 2025, les experts en cybersécurité ont repéré plusieurs messages sur le réseau social X (ex Twitter) ainsi que des chaînes YouTube. Le principal danger vient du fait que des cybercriminels réussissent à prendre le contrôle de chaînes très suivies – par des milliers, voir des millions d’abonnés – pour les détourner en faux streams ou en comptes, usurpant l’identité d’influenceurs de Counter-Strike 2.

Le piratage de comptes populaires et de chaînes YouTube est un phénomène bien inscrit désormais et de nombreuses célébrités en ont fait les frais : Michou, Florent Manaudou, l’ancienne ministre des sports. Les hackers exploitent cette audience de millions d’abonnés pour lancer des arnaques et piéger un maximum de victimes.

La même technique a été réutilisée en prenant le contrôle de chaînes YouTube existantes et massivement suivies, puis en les modifiant pour imiter des streamers célèbres de Counter-Strike 2. Bitdefender souligne que des joueurs renommés, tels que s1mple, NiKo et donk, ont été victimes d’usurpation d’identité lors de faux streams diffusés sur la plateforme. Les fans tombent sur ces diffusions en direct, visionnées par des milliers de personnes, et pensent qu’il s’agit légitement de leur joueur pro favori.

Une fausse chaîne YouTube faisant la promotion d’une arnaque diffusant un stream. // Source : BitDefender

Counter-Strike 2 est particulièrement visé en raison de son marché florissant de skins, d’armes et d’accessoires, dont certains peuvent atteindre des sommes astronomiques. Les hackers en profitent pour partager des produits inexistants et arnaquer la communauté. D’autres cybercriminels chercheront seulement à récupérer votre compte Steam.

Comment se protéger des arnaques sur les jeux vidéo

Les experts en cybersécurité de BitDefender signalent aux joueurs qu’ils sont des ciblés privilégiés des hackers. Voici quelques recommandations.

Vérifiez l’authenticité des chaînes YouTube . Prenez quelques secondes pour regarder d’autres vidéos sur la chaîne et méfiez-vous des chaînes créées récemment ou ne diffusant que des concours.

. Prenez quelques secondes pour regarder d’autres vidéos sur la chaîne et méfiez-vous des chaînes créées ou ne diffusant que des concours. Ne cliquez pas sur des liens suspects . Évitez les liens partagés dans les commentaires verrouillés et les QR Codes redirigeant vers des sites externes.

. Évitez les liens partagés dans les commentaires verrouillés et les QR Codes redirigeant vers des sites externes. Méfiez-vous des offres trop alléchantes . Si une offre semble trop généreuse, c’est probablement une arnaque. Les concours sont rares et organisés par des organisations e-sport officielles.

. Si une offre semble trop généreuse, c’est probablement une arnaque. Les concours sont rares et organisés par des organisations e-sport officielles. Sécurisez votre compte Steam. Activez l’authentification multifacteur (MFA) pour bloquer tout accès non autorisé.

Le piratage de compte Steam peut parfois entrainer des conséquences graves, avec la perte de sommes d’argent importantes ou d’informations sensibles. Il est essentiel de le protéger comme tout autre profil de réseaux sociaux.

