Deux décennies après, Danny Boyle et Alex Garland sont de retour avec 28 ans plus tard, héritier du film 28 jours plus tard. Il est le point de départ d’une nouvelle série de longs métrages, et on connaît déjà la date de sortie de la suite.

Danny Boyle et Alex Garland ont décidé de collaborer de nouveau pour proposer 28 ans plus tard, excellent héritier de 28 jours plus tard. Ce retour dans l’univers apocalyptique du duo est en réalité le point de départ d’une trilogie, si le succès est au rendez-vous. La suite, intitulée 28 Years Later: The Bone Temple, est d’ores et déjà tournée et datée.

En revanche, le script du troisième volet n’est pas encore écrit, a confié Alex Garland dans une interview publiée sur Variety le 19 juin. « Il y a une histoire, il y a un plan, il y a une structure. Ces trois films sont, d’un côté, très séparés les uns des autres et, de l’autre, très liés, car il y a des personnages qui ont un fil conducteur dans chacun d’eux », a-t-il souligné.

En attendant, on sait déjà quand on pourra retourner au cinéma pour voir 28 Years Later: The Bone Temple. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur 28 ans plus tard.

La suite de 28 ans plus tard a déjà une date de sortie

Quand sort 28 Years Later: The Bone Temple ?

Réalisé par Nia DaCosta (The Marvels) mais toujours écrit par Alex Garland, 28 Years Later: The Bone Temple sortira le 14 janvier 2026 en France. Il ne faudra donc pas attendre très longtemps.

De quoi parlera 28 Years Later: The Bone Temple ?

28 Years Later: The Bone Temple sera notamment centré sur Jimmy Crystal (Jack O’Connell), qu’on aperçoit jeune dans l’introduction de 28 ans plus tard. Après avoir perdu sa mère, Spike (Alfie Williams) refuse de retourner dans son village et préfère continuer à parfaire ses techniques de survie sur le continent. À la fin de 28 ans plus tard, il croise la route de Jimmy et de sa bande, qui ont l’air de former une secte étrange et violente. Le récit pourrait s’articuler autour de l’amitié naissance entre Spike et Jimmy.

À noter que Cillian Murphy, héros de 28 jours plus tard, sera de la partie, pour un rôle a priori mineur. « Il apparaît brièvement dans le film de Nia. Je ne pense pas en révéler trop, et notre intention est qu’il devienne un personnage important dans le troisième film, un peu comme le personnage de Jack O’Connell — que l’on aperçoit brièvement à la fin du premier film —, qui devient un personnage important aux côtés de Ralph Fiennes dans le film suivant », a commenté Danny Boyle.

Le docteur Kelson (Ralph Fiennes), que Spike va voir pour tenter de soigner sa mère (Jodie Comer), atteinte d’un cancer, sera donc de retour dans 28 Years Later: The Bone Temple. Pour le troisième film, qui n’est pas encore garanti, on verra.

