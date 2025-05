Lecture Zen Résumer l'article

Avec ces dramas coréens disponibles sur Netflix, vous aurez toujours faim, histoire de patienter entre les épisodes d’À son goût.

Ce n’est pas si courant en France que les k-dramas à diffusion hebdomadaire fassent leur entrée dans le top 10 Netflix, et c’est pourtant le cas d’À son goût (Tastefully Yours), ce 15 mai 2025. Cette romcom prend place au cœur d’un restaurant, entre une cheffe cuisinière talentueuse et discrète, et un chef bien plus arrogant… qui vont devoir travailler ensemble. Si les repas sont très présents dans les dramas coréens, voici une sélection plus restreinte de dramas « culinaires ». Pour patienter entre les épisodes d’À son goût.

Pour aller plus loin 6 dramas coréens à voir sur Netflix en mai 2025

Itaewon Class

Itaewon Class se glisse facilement parmi les meilleurs k-dramas. Dans cette histoire de vengeance, où la santé mentale va aussi prendre une place importante, Park Sae-royi perd son père dans des circonstances tragiques. En cause, une puissance famille, des magnats à la tête de la plus grande entreprise de restauration en Corée du Sud. Emprisonné pour s’en être pris au meurtrier de son père, il sort avec une ambition : créer un restaurant suffisamment qualitatif et populaire pour faire concurrence à cette famille. Itaewon Class est un récit de reconstruction, où l’amitié a d’ailleurs une place aussi importante que l’amour — on aimerait faire partie de cette petite communauté qu’est le restaurant de Sae-royi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mr Queen

La nourriture n’appartient pas qu’au présent ! Dans Mr Queen, on remonte le temps. Pourtant, tout commence à notre époque : Jang Bong-hwan est un chef cuisinier dans le Séoul du 21ᵉ siècle. Jusque-là, rien d’anormal, sauf qu’il se réveille un jour à l’époque Joseon, au 19ᵉ siècle, dans la peau de Cheorin : la reine de la Corée. Il doit alors naviguer sous cette identité, au sein de la cour, tout en cherchant un moyen de retourner à son époque.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Potato Lab

Une histoire d’amour et de pommes de terre. Car ici, notre héroïne, Kim Mi Gyeong, voue une vraie passion pour les patates, au point d’avoir rejoint un centre de recherche secret au cœur de la montagne. Son quotidien est perturbé par l’arrivée d’un manager pas comme les autres. Inutile de préciser que The Potato Lab est un drama très (très) léger, surtout loufoque, mais les fans de k-dramas ont aussi été surpris par celui-ci en y relevant une jolie histoire d’amour et une notion de guérison.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama