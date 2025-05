Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Fnac brade sa carte Fnac+ à moins de 5 € pour un an, pour toute nouvelle souscription ou renouvellement.

Si vous allez régulièrement à la Fnac ou que vous commandez souvent sur leur site pour dépenser vos euros durement gagnés, se procurer la carte Fnac+ peut être une bonne idée. Sans révolutionner le monde des cartes de fidélité, ce petit bout de plastique permet de nombreux avantages dans les magasins et sites Fnac et Darty. Son prix à l’année vaut en tout cas clairement le coup.

La carte Fnac+ est habituellement proposée au prix de 14,99 € par an. Elle est proposée au tarif de 4,99 € pour 12 mois, avec le code CINEFNAC2025 à rentrer dans le panier. L’offre est limitée aux 5 000 premiers clients.

Passé la première année, la carte revient à son prix normal de 14,99 €, mais vous pourrez résilier votre adhésion. Cette offre est valable pour les nouveaux adhérents, les adhérents Fnac en cours de validité ou les clients Fnac+ en période de renouvellement. Notez que la carte Fnac+ est gratuite si vous possédez le Pass Culture.

C’est quoi, la carte Fnac+ ?

La carte Fnac+ vous offre des avantages et des remises tout au long de l’année sur le site de la Fnac et directement en magasin. Vous bénéficierez de la livraison en un jour ouvré, gratuitement et en illimité, pour les commandes passées sur les sites de la Fnac mais aussi sur le site de Darty. Niveau avantages, plusieurs familles de produits bénéficient d’une remise de 5 %, comme les livres ou les produits high-tech. Des remises multi-enseignes sont aussi disponibles via le Pass Partenaires.

La carte Fnac+ permet aussi de cumuler une cagnotte utilisable sur les sites de la Fnac ou de Darty, ou en magasin. Les produits identifiés « choix durable » rapportent 3 € dans votre cagnotte, les avis clients vérifiés rapportent quant à eux 1 €, et vous gagnez 2 € quand vous offrez une seconde vie à vos produits.

Le code est à rentrer dans le panier pour profiter de la carte Fnac+ à 5 € pour un an // Source : Fnac

Est-ce que la carte Fnac+ vaut le coup à ce prix ?

Si vous achetez régulièrement sur le site de la Fnac ou en magasin, alors la carte Fnac+ est intéressante, surtout à ce prix. Elle offre de plus d’autres avantages, notamment des spectacles à prix réduits, avec plus de 18 000 spectacles et événements culturels à tarif préférentiel. Vous profiterez aussi de réductions sur différentes plateformes de musique ou presse en ligne, donc un accès à Deezer Famille gratuitement pendant quatre mois. Passé cette période, l’abonnement revient à son prix standard, sauf si vous résiliez.

Quatre mois d’abonnement au service ePresse.fr sont aussi offerts sur demande. Il permet de consulter des centaines de journaux et magazines en version numérique. Pensez à résilier au bout de la période de gratuité si vous ne souhaitez pas conserver le service.

Les points à retenir sur la carte Fnac+ :

Livraisons express gratuites

Des réductions et des avantages sur des offres partenaires

Fonctionne sur la Fnac et Darty

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !