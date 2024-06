Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Jusqu’au 14 juillet 2024, la carte Fnac+ est quasiment à moitié prix, pour toute nouvelle souscription ou renouvellement. De quoi se laisser tenter par les nombreux avantages qu’elle propose.

C’est quoi, cette offre sur la carte Fnac+ ?

La carte Fnac+ est habituellement proposée au prix de 14,99 € par an. Jusqu’au 14 juillet 2024, elle est proposée au tarif de 7,99 € pour 12 mois. Passé la première année, elle revient à son prix normal de 14,99 €, mais vous pourrez résilier votre adhésion.

Cette offre est valable pour les nouveaux adhérents, les adhérents Fnac en cours de validité ou les clients Fnac+ en période de renouvellement. Notez que la carte Fnac+ est gratuite si vous possédez le Pass Culture.

C’est quoi, la carte Fnac+ ?

La carte Fnac+ vous offre des avantages et des remises toute l’année sur le site de La Fnac et directement en magasin. Plusieurs familles de produits bénéficient d’une remise de 5 %, dont les livres ou le high-tech, et vous bénéficiez aussi de remises multi-enseignes via le Pass Partenaires. Si vous commandez régulièrement, le principal intérêt de la carte Fnac+ est sans doute la livraison en un jour ouvré, gratuitement et en illimité, pour les commandes passées sur les sites de La Fnac et Darty.

Lors de vos achats chez les deux enseignes, vous cumulez également une cagnotte utilisable sur le site ou en magasin. Notez que pour l’achat d’un produit identifié « choix durable », 3 € seront versés dans votre cagnotte et 1 € si vous laissez un avis produit vérifié.

Les avanatgaes de la carte Fnac+ // Source : Fnac

Est-ce que la carte Fnac+ est intéressante à ce prix ?

Si vous commandez souvent sur le site de La Fnac, ou directement en magasin, alors cette offre est intéressante. La carte Fnac+ offre d’autres avantages comme des réductions sur des abonnements à différentes plateformes ou encore un accès à Deezer Famille gratuitement pendant quatre mois. Passé cette période, l’abonnement revient à son prix standard, sauf si vous résiliez.

Quatre mois d’abonnement au service ePress.fr sont aussi offerts sur demande, avec plus de 500 journaux et magazines à consulter en version numérique. Vous passerez ensuite à la formule classique, au prix de 9,99 € par mois, sauf résiliation de votre part.

Pour aller plus loin avec La Fnac

👉 La Fnac et Darty peuvent maintenant réparer les iPhone

