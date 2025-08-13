Lecture Zen Résumer l'article

La saga culte Alien s’offre sa toute première série avec Alien: Earth, diffusée en exclusivité sur Disney+ à partir du 13 août 2025. Elle est bien évidemment canon. Où peut-on la situer dans la chronologie officielle ?

La saga Alien a été déclinée en beaucoup de films, mais elle aura attendu 2025 pour connaître sa toute première série — diffusée sur Disney+ dès le 13 août et baptisée Alien: Earth. L’attente en valait la chandelle, car cette nouvelle adaptation signée Noah Hawley est une vraie réussite. L’unité de lieu — la Terre — offre un regard inédit, et l’horreur est bel et bien présente. Pour les fans, c’est donc une excellente nouvelle.

Alien: Earth est bien évidemment canon, ce qui veut dire qu’elle est 100 % intégrée à la saga (contrairement aux deux films Alien vs. Predator, pour des raisons évidentes). Il est donc possible de la placer dans la chronologie, en se référant aux dates des différents films précédents et à celle où se déroulent les événements de la série. Alien: Earth se passe très exactement en 2120, soit dans un futur pas si éloigné du nôtre et, en réalité, assez proche du tout premier film réalisé par Ridley Scott.

Alien: Earth se déroule deux ans avant Alien, le huitième passager

Dans son histoire, Alien a connu une chronologie décousue, avec des bonds dans le futur (plus de 50 ans entre Alien, le huitième passager et Aliens, plus de 200 ans entre Alien 3 et Alien: Resurrection), et des retours dans le passé (Prometheus et Alien: Covenant se situent bien avant). Et puis, il y a le cas Alien: Romulus, dernier film en date qui vient s’intercaler entre Alien, le huitième passager et Aliens… Vous avez du mal à suivre ?

Voici donc la chronologie complète de la saga Alien :

Prometheus (2089), qui lève en partie le voile sur les origines des xénomorphes (et peut-être même un peu plus) ;

Alien: Covenant (2104), centré sur le robot David et qui poursuit les explications — un peu alambiquées — de Prometheus ;

Alien: Earth (2120), la première série, qui est donc le prologue le plus proche du tout premier film (elle se situe deux ans avant) ;

Alien, le huitième passager (2122), le premier film de Ridley Scott, avec une seule créature qui sème la zizanie dans un vaisseau (le Nostromo) ;

Alien: Romulus (2142), situé pile entre les deux premiers films ;

Aliens, le retour (2179), premier grand bond dans le futur, avec Ripley qui se retrouve dans une colonie infestée ;

Alien 3 (2179), qui se déroule la même année que le film précédent, mais dans un autre endroit (une prison) ;

Alien: Resurrection (2381), qui justifie la présence de Ripley (morte à la fin d’Alien 3, en se sacrifiant) par le clonage.

Sydney Chandler interprète Wendy, l’héroïne d’Alien : Earth // Source : Patrick Brown/FX

À noter qu’Alien: Earth a failli se dérouler à une autre époque. Comme le rappelle Gamespot, dans un article publié le 17 juillet, Noah Hawley avait un temps imaginé un récit plus proche d’Aliens.

Le showrunner l’avait ainsi révélé en avril 2024 : « Je pense que nous nous situons quelque part autour d’Aliens, autour de l’histoire de James Cameron. Je n’ai pas eu besoin d’être très précis jusqu’à présent, mais les événements du premier film sont évoqués à un moment donné. Donc, je pense que l’histoire se déroule aux environs du deuxième film, soit avant, soit juste après. » Les plans ont bel et bien changé depuis.

