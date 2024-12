Lecture Zen Résumer l'article

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Canal+ : l’année 2025 commencera par une augmentation des prix. La quasi-totalité des offres est concernée par ce changement.

En janvier 2025, la plupart des abonnements à Canal+ coûteront plus cher. Le groupe français commence à informer ses abonnés par mail d’une augmentation à venir de 2 ou 2,50 euros par mois, que les rumeurs mentionnaient déjà il y a plusieurs jours. Même les offres les plus abordables, comme Rat+ pour les moins de 26 ans, semblent concernées.

C’est la première fois que Canal+ procède à une augmentation générale des prix, qui peut rappeler les pratiques de Netflix ou Disney+.

Des augmentations tarifaires chez Canal+ en janvier 2025

Dans son mail envoyé aux abonnés, Canal+ écrit que « le prix mensuel hors promotion et hors options de votre abonnement sera augmenté de 2 € par mois, à l’occasion de la reconduction de votre contrat [en janvier] ». Ainsi, presque toutes les offres sont concernées :

Canal+ passe de 27,99 à 29,99 euros par mois ;

Canal+ pour les moins de 26 ans : de 13,99 à 15,99 euros par mois ;

Canal+ Ciné Séries : de 39,99 à 41,99 euros par mois ;

Canal+ Sport : de 45,99 à 47,99 euros par mois ;

Canal+ Sport pour les moins de 26 ans : de 22,99 à 24,99 euros par mois ;

Canal+ Friends & Family : de 79,99 à 81,99 euros par mois.

Les options desdites offres ne devraient pas augmenter. Cependant, l’offre Rat+, dédiée aux moins de 26 ans et conçue pour être abordable, devrait augmenter de 2,50 euros par mois. Elle passerait ainsi de 19,99 à 22,49 euros par mois, selon un mail reçu par des abonnés. D’autant plus qu’en 2022, Canal+ avait déjà augmenté ses tarifs : la TVA sur ses abonnements était passé de 10 à 20 %.

En coulisses, Canal+ ne fête pas ses 40 ans dans la douleur

En plus de cette hausse de prix, les abonnés ont une autre raison d’être mécontents : Disney+ ne figurera plus parmi les services offerts dans certains abonnements Canal+ à partir du 1ᵉʳ janvier. Disney ne diffusera d’ailleurs plus ses films sur Canal+, puisqu’il souhaite propulser son propre service dans une nouvelle ère.

Par ailleurs, le PassPresse, qui permet de lire des magasins en illimité, disparaîtra aussi à la fin de l’année, comme le rappelle Frandroid. Il avait remplacé Cafeyn dans les offres Canal.

Comment expliquer ces augmentations ? Canal+, qui est entré en bourse quelques jours plus tôt, a pour devoir d’augmenter ses revenus. Son entrée en bourse n’a pas rencontré le succès escompté, le groupe a perdu près de 22 % de sa valeur en une journée (ce qui n’est en rien inquiétant). À l’avenir, Canal+ doit réussir à prouver qu’il est un géant égal à un Netflix.

Autre transformation importante : Canal+ s’apprête à abandonner la TNT. Sa fréquence pour C8 n’a pas été renouvelée et, pour protester, le groupe a décidé de retirer ses chaînes payantes de la TNT. Son fameux canal 4 va donc disparaître et il ne pourrait rester que CNews et Cstar (avec de nouveaux numéros). Bref, pour Canal+, l’heure est à la restructuration pour gagner plus.

