Les premiers skippers du Vendée Globe sont arrivés depuis quelques semaines. Mais pendant tout ce temps, où en étaient les joueurs de Virutal Regatta sur la même course ? On compare les classements des skippers et des joueurs.

Ce 14 janvier, Charlie Dalin est arrivé aux Sables-d’Olonne, après 64 jours de traversée, remportant le Vendée Globe. Depuis, une bonne vingtaine d’autres skippers est revenue à bon port ; d’autres sont toujours dans la course, comme la benjamine Violette Dorange. Mais alors, il s’est passé quoi durant tout ce temps sur Virutal Regatta ? Le jeu simule le Vendée Globe et des centaines de milliers de joueurs ont participé virtuellement à la course. Sont-ils arrivés devant les vrais skippers ?

Qui des skippers ou des joueurs a été le plus rapide au Vendée Globe ?

Skippers et joueurs sont partis le même jour à la même heure depuis les Sables-d’Olonne, pour une course de plusieurs semaines. Le premier arrivé du côté des skippers, c’est Charlie Dalin, après 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. C’est le record du Vendée Globe. Le podium est complété par Yoann Richomme (65 jours et 18 heures) et Sébastien Simon (67 jours et 12 heures).

SkipperGilou, gagnant du Vendée Globe 2024 sur Virtual Regatta // Source : Virtual Regatta

Sur Virutal Regatta, le vainqueur de la course n’est autre que Gilles Boulard alias SkipperGilou. Il s’est hissé en haut du classement devant près de 850 000 participants. Sauf que voilà : il a mis 75 jours, 14 heures et 41 minutes pour terminer la course. Soit dix jours de plus que le premier des vrais skippers. Il est suivi par El_Double_Ve et CocoForMorgan-Decathlon. Le record est donc loin d’avoir été battu : il est toujours détenu par Jean-Claude Goudon, alias Trigou26120, qui avait achevé la course en 68 jours et 22 heures.

Pourquoi les joueurs de Virtual Regatta sont-ils en retard ?

Ce dont on s’aperçoit, c’est que depuis quelques années, les vrais skippers rattrapent totalement leurs concurrents virtuels. Ceci s’explique grâce à des améliorations techniques sur les Imoca, mais pas seulement. En quelques années, Virtual Regatta est devenu un jeu de simulation plus technique, et surtout plus compliqué. Cela a d’autant plus été le cas avec le lancement de nombreuses nouveautés avec cette édition du Vendée Globe.

Tout ne dépend pas de l’éditeur : tout le monde a été surpris par les bateaux de dernière génération du podium du Vendée Globe, arrivés bien avant les autres, y compris la direction de course. Il faut dire que le record de vitesse à voile en 24 heures a été battu à plusieurs reprises lors de la descente de l’Atlantique.

Le site du jeu // Source : Numerama

Les joueurs n’ont pas à leur disposition les mêmes outils que les navigateurs, qui ont ce qui se fait de mieux en termes de données météo et algorithmes de routage. Autre explication : les skippers ont réussi à atteindre des vitesses de plus de 29 nœuds, contre 22 à 23 nœuds maximum pour les « e-skippers », comme on peut le lire sur le site de la Vendée.

Le jeu se base sur des Imocas avec polaires datées de 2016. Les polaires, ce sont des représentations graphiques des performances maximales d’un voilier. RMC explique que les développeurs du jeu sont dépendants des données que les équipes veulent bien fournir sur les polaires des skippers. C’est aussi dans l’intérêt des équipes de ne pas trop en dire, pour éviter de se faire avoir par les concurrentes. L’un des aspects les plus importants de ce sport est technologique : avoir cet avantage est primordial.

La Marina dans Virtual Regatta // Source : Virtual Regatta

De son côté, l’éditeur explique que « des vents faibles et de longues périodes de pétole ont ralenti les flottes, forçant les joueurs à s’adapter constamment. » Ainsi, il fallait changer sa configuration et sa direction encore plus souvent que d’habitude. Interrogé par RMC, le directeur général de Virtual Regatta Thomas Gauthier précisait que « Sur le dernier Vendée Globe, il y a un trou qui s’était fait entre la tête de course virtuelle et la tête de course réelle et où chacun était rentré dans un système météo pas vraiment au même moment. Et cet écart-là n’avait jamais pu être rattrapé par les bateaux réels. Là, c’est un petit peu l’inverse qui se passe. »

Quant à la question des polaires datées, Thomas Gauthier explique qu’elles sont revues chaque année. Dernier élément : l’état d’agitation de la mer, comme le patron du jeu Thomas Gauthier l’explique au Parisien : « Ce paramètre n’est pas pris en compte dans le jeu, alors qu’il est très important pour déterminer la vitesse des bateaux. »

L’interface du jeu // Source : Virtual Regatta

Virtual Regatta se heurte effectivement à un autre problème : l’accessibilité. Plus le jeu devient complexe, moins il est accessible. Virutal Regatta est donc tiraillé entre sa volonté d’être un jeu grand public (qui peut attirer plus d’un million de joueurs) et un jeu d’élite (avec des joueurs connectés presque en permanence, se voulant les plus fins possibles dans leurs réglages). Thomas Gauthier promet aux joueurs les plus passionnés de nouveaux modes de jeu à venir, dont un pour les experts. Rendez-vous dans le jeu pour de nouvelles courses et en 2028 pour le prochain Vendée Globe.

