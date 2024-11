Lecture Zen Résumer l'article

Le départ du Vendée Globe, c’est ce dimanche 10 novembre à 13 heures ! Saviez-vous que vous pouviez y participer, sans vous mouiller ? Pas en vrai évidemment, mais dans une simulation : celle du jeu Virtual Regatta.

Alors que 40 skippers vont s’élancer ce dimanche 10 novembre pour une aventure de deux mois, des dizaines de milliers de « joueurs » sont attendus au même moment pour participer au Vendée Globe 2024, mais sur le jeu Virtual Regatta. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l’aventure, voici notre guide sur tout ce qu’il faut savoir sur la course dans le jeu de simulation.

Virtual Regatta : c’est quoi ce jeu de simulation de voile ?

Virtual Regatta, c’est un jeu en ligne lancé par Philippe Guigné, ancien skipper professionnel français, en 2006. Le jeu a depuis été renommé Virtual Regatta Offshore et il s’agit d’un jeu de simulation de voile, qui se passe sur une carte. Son bateau apparaît sur une carte de la Terre et le but est de le diriger en fonction du vent, en changeant de voile.

Pour le Vendée Globe, le parcours sera identique et le départ virtuel donné en même temps que le départ réel. En plus de ça, les conditions météorologiques seront exactement les mêmes que dans la réalité : il faudra prendre les vents forts, mais de préférence, pas de face. L’éditeur du jeu a même amélioré son moteur de simulation météorologique « pour qu’il reflète les conditions réelles avec une précision accrue », comme on peut le lire sur son blog.

L’interface du jeu // Source : Virtual Regatta

Parmi les dizaines de milliers d’adversaires qui vont s’affronter dans cette course, il y aura les 40 skippers du Vendée Globe. Évidemment, ils ne seront pas en train de jouer, mais chacun des bateaux sera représenté dans le jeu. La dernière édition de la course avait réuni pas moins d’un million de participants en 2020. À l’heure où nous écrivons cet article, près de 220 000 joueurs se sont déjà inscrits pour le départ.

Quel parcours pour le Vendée Globe ?

Le parcours dans Virtual Regatta Offshore sera le même que celui du Vendée Globe. Au début, il faudra descendre depuis les Sables-d’Olonne l’océan Atlantique jusqu’au cap de Bonne Espérance au sud de l’Afrique du Sud. Ensuite, ce sera cap vers… le cap Leeuwin, en dessous de l’Australie. Dernière étape obligatoire : le cap Horn en dessous du Chili, avant de remonter l’océan Atlantique pour revenir aux Sables-d’Olonne. Les moments les plus tendus seront bien évidemment ceux des trois caps, qui font partie des points de passage les plus difficiles du monde, à cause de changements de direction du vent très fréquents.

Le parcours du Vendée Globe 2024

Il y a d’autres moments clés pour le skipper Maxime Sorel de l’équipe V And B-Monbana-Mayenne, qui prendra part à la course (mais sur un vrai bateau). Il l’explique dans un communiqué de l’éditeur du jeu : « les dépressions que l’on va rencontrer dans la partie nord de l’Atlantique puis le passage assez complexe du Pot-au-Noir qui est peut-être un peu plus facile à passer en virtuel qu’en réel mais qui reste une zone où il faut chercher un couloir avec du vent pour éviter de rester bloqué parfois plusieurs jours sans avancer. »

Comment participer au Vendée Globe dans Virtual Regatta ?

Le jeu est jouable sur navigateur, mais également sur smartphones et tablettes : l’application Virtual Regatta Offshore est disponible sur le Play Store ainsi que sur l’App Store. Puis, il faut se créer un compte sur le jeu via une adresse mail.

Le site du jeu // Source : Numerama

Des achats dans le jeu sont présents, mais participer au Vendée Globe dedans est entièrement gratuit. Pour la durée de la course, comptez au moins deux mois et demi : votre Vendée Globe ne sera pas terminé avant 2025, ça c’est sûr !

Comment personnaliser son voilier ?

Avant de partir en course, il est possible de personnaliser son voilier, notamment pour arborer les couleurs de votre skipper préféré et le soutenir tout au long de la course. Cela se passe dans la Marina du jeu, aussi appelée hangar, qui permet de collectionner ses bateaux avec des skins différents.

La Marina dans Virtual Regatta // Source : Virtual Regatta

Une Marina qui permet aussi de choisir les équipements de son voilier afin d’aller plus vite. Il y a le foil à configurer : il s’agit d’une « aile d’eau » qui se situe sous la coque et qui permet de soulever partiellement (voire totalement) le voilier dans certaines circonstances. De quoi réduire la traînée hydrodynamique (les frottements de l’eau sur la coque) et ainsi gagner en vitesse.

On peut aussi changer les winchs, qui sont les treuils qui tirent les voiles ou qui permettent au contraire de lâcher un peu de lest. Pensez à utiliser l’Alerte Radio : cet équipement assure d’être prévenu par mail ou via une notification lorsqu’on s’est échoué, que sa voile n’est pas adaptée ou qu’on est en zone de glace (avec l’Antarctique très proche, ça peut arriver !). Il est possible de polir la coque pour gagner en vitesse grâce à une meilleure glisse.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ces équipements étaient déjà présents, mais cette année, le jeu va plus loin. Au programme, il y a aussi :

L’emmaganiseur ou Magic Furler, qui réduit le coût en énergie des manœuvres et leur durée ;

Le pouf ou Confort Lounge, qui permet de récupérer plus rapidement de l’énergie ;

La veste de quart ou VRTex Jacket, qui réduit le coût en énergie des manœuvres.

Comment gérer son bateau dans Virtual Regatta ?

Tout d’abord, dans le jeu, on voit la carte du monde avec son bateau et celui de certains concurrents. Juste devant son voilier, une ligne blanche qui représente la prévision de son avancée au fil du temps si l’on ne change pas de cap. Le panneau à droite permet de voir la direction du vent et sa puissance dans plus ou moins longtemps : d’une heure à une semaine. En changeant l’affichage des prévisions, vous allez pouvoir anticiper les changements de cap. Des changements de cap qui s’effectuent en tournant la roue (son gouvernail) en bas à gauche de l’écran, en choisissant un nouvel angle.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour chaque changement, pensez à vérifier s’il y a une voile plus optimisée en cliquant sur l’icône de voile à gauche de l’écran. Ça, ce sont les bases du jeu, mais il y a naturellement beaucoup d’autres subtilités.

Si vous aviez déjà participé au Vendée Globe sur Virtual Regatta il y a quelques années, depuis, certaines dimensions du jeu ont changé.

La gestion des voiles

Il n’y a pas que la direction du vent et sa trajectoire à réfléchir dans Virtual Regatta Offshore : il faut aussi adapter ses voiles — foc et spoil, principalement, mais pas que ! Pour cette édition 2024, le jeu ajoute un nouveau système de gestion des polaires des voiles, « offrant une meilleure précision dans le choix des réglages en fonction des conditions de vent », précise l’éditeur. En fait, ces polaires permettent de visualiser la vitesse de votre voilier en fonction de l’angle du vent.

La gestion de l’énergie de son skipper

C’est une nouveauté en 2024 : l’énergie de son skipper doit être maîtrisée. S’il n’en a pas assez, les manœuvres ne seront pas bien effectuées. Pour cela, il faut lui redonner de l’énergie grâce à des items qu’on peut acheter :

Racefuel’s bar : 20 points d’énergie durant 15 minutes, une maximum par heure ;

Racewake coffee : l’énergie maximale de son skipper est augmentée de 10 points pour 24 heures, un maximum par jour ;

Fleet feast box : permet de recharger l’énergie du skipper à 100%, une maximum par jour.

Le « food store » dans Virtual Regatta pour acheter des items qui redonnent de l’énergie // Source : Virtual Regatta

Attention à ne pas les utiliser n’importe comment : il est important d’en garder suffisamment lorsque vous serez au niveau d’un cap pour réussir les manœuvres, ou alors si vous perdez trop de places. Vous pouvez aussi anticiper les changements météorologiques avec ces items en les consommant avant un changement de direction du vent.

La gestion du cap

Dans les outils à votre disposition, il y a le routeur, qui permet de trouver la route la plus rapide pour arriver à un point. Vous pouvez aussi consulter les prévisions météo dans la projection météo plusieurs jours à l’avance, pour voir les conditions à venir. Attention : il ne s’agit que de prévisions, elles peuvent donc changer entre temps. À noter que ces précisions sont mises à jour toutes les six heures :

04h40 ;

10h40 ;

16h40 ;

22h40.

Autre outil : les waypoints, qui sont des points que l’on peut placer pour définir les étapes intermédiaires de sa trajectoire, pour noter les moments où l’on veut tourner. Attention : pendant les manœuvres, son voilier est ralenti : c’est pourquoi il ne faut pas trop les multiplier. Pour pallier cela, avoir un meilleur winch permet de réduire les temps de manœuvres.

L’utilisation du gouvernail // Source : Vendée Globe

L’erreur à ne surtout pas commettre, c’est d’échouer son voilier : si on configure le cap vers la terre, il faudra se réveiller suffisamment tôt pour ne pas échouer. Au risque de perdre de nombreuses places au classement.

Rejoignez des équipes et faites-vous des amis

Virtual Regatta dispose aussi de « clans », ou plutôt d’équipes. On peut en rejoindre pour partager la course à plusieurs et se faire des amis. Les bateaux de son équipe et de ses amis peuvent d’ailleurs être affichés sur la carte, pour pouvoir suivre leur progression.

Dans chaque équipe et avec vos amis, vous pouvez discuter via le tchat : de quoi partager ses stratégies.

Les petites astuces à connaître pour aller le plus vite possible

Au départ, il faudra choisir sa position sur la ligne : pensez à bien vous positionner avec des vents propices pour un bon démarrage. Autre recommandation assez basique : regarder des vidéos sur YouTube. Il existe une multitude de tutoriels pour prendre en main les différents outils du jeu, notamment le routage qui est assez technique.

La base de Virtual Regatta Offshore, c’est l’anticipation. En fonction d’où vous êtes, il faudra créer plusieurs scénarios selon les conditions météorologiques, avec plusieurs waypoints par exemple. L’autre technique de base est toute bête : se connecter très fréquemment au jeu, au moins une fois toutes les six heures, pour voir si le vent n’a pas tourné. Dans l’idéal, se connecter toutes les heures, pour profiter des mises à jour du vent, voire plus.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Heureusement, il y a l’outil de programmation, accessible dans le panneau « Expert » à droite de l’écran dans l’interface. Il permet de programmer des changements de cap à l’avance. C’est très commode si vous savez que vous ne pourrez pas vous connecter à temps pour un changement de vent. Cependant, cela prend en compte les prévisions météo et non pas la météo qui sera présente au moment du changement du cap. La version gratuite du jeu permet d’avoir deux points de programmation : et si vous payez, vous pourrez en avoir neuf. Quant à l’abonnement VIP, il offre quinze points de programmation.

Foncer tout droit ou contourner ? Le dilemme des skippers

Au départ des Sables d’Ollone, on pourrait être tenté de foncer droit vers la côte espagnole, de frôler l’Afrique pour arriver le plus vite possible au cap de Bonne Espérance. Mais le risque, c’est d’avoir des vents trop faibles par rapport aux rafales qu’on peut trouver au large. Sauf qu’il ne faut pas trop s’éloigner pour éviter d’effectuer un trajet trop long. Il faut doser cela dans Virtual Regatta Offshore et c’est d’ailleurs toute la difficulté du jeu.

Le skipper Yoann Richomme de l’équipe Paprec-Arkéa, qui sera véritablement aux Sables ce dimanche, conseille de « ne pas couper trop vite avant Sainte-Hélène. La route directe est courte mais elle est vraiment lente alors faites bien le tour », a-t-il déclaré via un communiqué de presse de Virtual Regatta.

Suivre les stratégies des meilleurs skippers

Vous pourrez suivre les vrais skippers qui naviguent dans la réalité, mais pas que. Nous vous conseillons aussi de suivre les stratégies des meilleurs joueurs. Toutefois, gardez à l’esprit que celles qu’ils ont choisies l’étaient en fonction de certaines conditions météo. Comme vous n’aurez pas les mêmes une fois qu’ils seront passés devant vous, elles ne seront pas nécessairement adaptées. Au moins, elles le seront pour le tout début de la course ce dimanche 10 novembre.

Pour rappel, voici le podium de l’édition 2020-2021 du Vendée Globe sur le jeu :

Tigrou26120 ; Tournesol II ; *Kerjouanno*.

Vous pouvez ajouter ces pseudos dans votre liste de joueurs suivis pour afficher leurs voiliers sur votre carte.

L’aspect communautaire et les jeux concours

Forums, groupes Facebook, groupes X, serveurs Discord, etc. tout est bon pour se renseigner sur la course et les stratégies adoptées par les joueurs. De quoi s’entraider pour aller affronter les meilleures équipes, qui sont de véritables équipes esport.

D’ailleurs pour le joueur de la team Vendée TVD/Sodebo Mickaël, « il est très important de suivre les réseaux sociaux liés au jeu, notamment ceux des partenaires. Il y a énormément de « full pack » à gagner, ce qui permet de partir avec toutes les options sur la course, sans avoir à sortir le portefeuille », comme il le confiait à Ouest-France.

eSail4VR : l’application pour les experts

Pour ceux qui veulent « tryhard » la course et aller le plus vite possible, il y a l’application eSail4VR, qui n’est pas éditée par Virtual Regatta. Disponible sur Android, iOS, macOS et Windows, elle permet de créer des routages précis. Cela permet de créer des routes optimisées en planifiant ses changements de caps et de voiles (et d’équipements).

L’application eSail4VR

En fait, on y connecte son compte du jeu pour qu’eSail4VR puisse récupérer toutes les informations. Il y a un abonnement payant à 14,99 euros pour trois mois, qui offre beaucoup de fonctionnalités. Mais il y a aussi une version gratuite avec un routage de cinq jours maximum et un mode de calcul automatique du routage.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+