Daredevil va avoir un nouveau gros problème dans la série Daredevil Born Again. L’épisode 4 introduit un autre super-vilain, au profil de sadique. Pire encore : ses capacités devraient être un vrai handicap pour le héros de Hell’s Kitchen.

C’est un personnage que l’on pouvait déjà apercevoir dans le trailer principal de Daredevil Born Again, dans quelques très brèves séquences. Un nouveau vilain causant du grabuge dans Hell’s Kitchen. Et une menace de plus pour le célèbre diable rouge, qui a déjà fort à faire avec le retour de Wilson Fisk, depuis qu’il a troqué ses habits de Caïd pour revêtir ceux de maire de New York.

Ce nouveau péril vient se concrétiser avec l’épisode 4 de la série, diffusé en streaming sur Disney+ depuis le 19 mars. La suite de l’article contient d’inévitables spoilers. Si vous n’êtes pas à jour de la diffusion, revenez plus tard.

Muse, nouveau super-vilain dans Daredevil Born Again

Une cagoule blanche percée de deux trous pour les yeux, mais sans la moindre ouverture pour la bouche ou le nez. Le contour des orbites maculé d’un sang séché, qui a fini par s’écouler le long du « visage », comme des larmes. Un bonnet noir planté sur la tête. Une tenue rapiécée, également blanche, et deux bretelles noires.

Tout le monde sera d’accord pour l’admettre : l’allure de ce nouvel antagoniste fait son petit effet. Surtout que la scène permettant de l’introduire tape fort. On le voit progresser dans les tréfonds du métro new-yorkais, avec un pauvre malheureux chargé sur ses épaules, jusqu’à rejoindre un repaire sordide, dans lequel il draine le sang de ses victimes.

Cet homme ne va pas bien. // Source : Daredevil Born Again

Un vampire ? Non. Il s’agit de Muse, un super-vilain relativement récent que les fans de comics connaissent certainement déjà. Sa particularité, comme le résume Marvel dans sa biographie officielle ? C’est un « artiste psychopathe spécialisé dans les meurtres et donc le sang est le médium de prédilection ». En clair, il « peint » avec. Ambiance.

Source : Marvel

C’est d’ailleurs ce que l’on peut voir dans des brefs plans en fin d’épisode, avec plusieurs tableaux et esquisses (on voit Muse qui hurle dans des explosions sanglantes, dans un style franchement dérangé). De toute évidence, il a déjà une bonne réserve de « peinture », au regard des bidons remplis de sang et des corps suspendus au plafond.

Dans les comics, d’ailleurs, cette logique de tueur en série artistique va loin : il s’invite même sur les murs de la ville pour proposer ses graffitis et ses fresques, toujours morbides, et toujours avec le sang des pauvres hères qui ont le malheur de finir entre ses mains. Lui et Daredevil ont déjà eu l’occasion de s’affronter.

Les débuts de Muse dans les comics remontent à septembre 2016, sous la supervision de Charles Soule à l’écriture et Ron Garney au dessin. Déjà, c’était dans l’univers de Daredevil que ce peintre psychopathe a commencé sa carrière de super-vilain, puisque sa première apparition survient dans le comic Daredevil vol. 5 #11.

La nature exacte de Muse est assez incertaine : il est considéré comme un potentiel inhumain en raison de ses facultés spéciales (les inhumains sont des personnages mis en scène dans une ancienne série TV et dont l’un des membres, Flèche Noire, a fait une apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec le passage sur les Illuminati).

Dans les comics. //Source : Marvel

Les pouvoirs de Muse, un cauchemar pour Daredevil

Ses capacités, quelles sont-elles ? Des réflexes surhumains, « car il peut attraper facilement les projectiles qu’on lui lance », pointe Marvel. Il a aussi une très grande force, « car il est connu pour déchiqueter les corps ». Mais surtout, il serait littéralement imperceptible, hormis à la vue, ce qui va être un vrai problème pour Daredevil.

Comme le résume Marvel, « il peut éviter d’être détecté grâce à sa capacité à aspirer les informations sensorielles qui l’entourent comme un vortex, y compris les odeurs et les sons ». Daredevil étant aveugle, il ne peut compter que sur ses autres sens pour percevoir le monde extérieur. Mais Muse a l’air de pouvoir se dissimuler à eux.

Artiste-peintre, c’est un métier. //Source : Daredevil Born Again

Muse apparaît donc comme un adversaire atroce pour Daredevil, s’il ne peut ni le voir, ni l’entendre, ni le sentir. Bien sûr, il reste à voir si les pouvoirs que ce méchant a dans les comics seront intégralement repris dans sa version télévisée. On devine que ses prédispositions en matière de corps à corps et de combat rapproché seront conservées, vu le trailer.

La bonne nouvelle, c’est que Daredevil pourrait ne pas être seul face à Muse. Si ce vilain lui sera invisible, il ne le sera peut-être pas pour Frank Castle, alias le Punisher. Or, cela tombe bien : les deux hommes viennent de reprendre contact dans l’épisode 4. Peut-être s’allieront-ils pour neutraliser ce redoutable opposant.

