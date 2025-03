Lecture Zen Résumer l'article

Le remake de Blanche-Neige en live-action sort ce 19 mars 2025 au cinéma, avec Rachel Zegler, Gal Gadot et Andrew Burnap. Voici notre avis, sans spoilers, sur cette réinterprétation moderne d’un conte de fée.

Rachel Zegler est Blanche-Neige. S’il y a bien un constat qui ressort de cette adaptation en live-action du célèbre Disney, c’est celui-ici : l’actrice incarne avec charisme cette héroïne de conte de fées. Si le dessin animé d’origine est bien entendu culte, il résulte de cette nouvelle version un film charmant, qui répond à sa promesse. Alors oui : Blanche-Neige, qui sort ce 19 mars 2025 au cinéma, est un live-action idéal à voir en famille ou pour une petite douceur printanière.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Blanche-Neige de Rachel Zegler est déterminée

L’interprétation de Rachel Zegler se distingue par sa détermination : Blanche-Neige n’est pas une princesse en détresse. Elle est en partie vulnérable, car humaine et dans une situation évidemment compliquée face à l’oppression de la reine. Mais jamais l’héroïne ne semble foncièrement dépassée par les événements. Même dans ses chansons les plus mignonnes, Rachel Zegler y met un panache revigorant. En vérité, elle intègre même une petite touche de défi dans le visage et les expressions de Blanche-Neige.

Son histoire d’amour ne fait que renforcer cette nouvelle version du personnage. Exit le prince charmant, remplacé par Jonathan, un personnage inspiré de Robin des Bois. Celui-ci va bien entendu jouer un rôle déterminant pour aider Blanche-Neige, mais, de façon palpable, ils fonctionnent plutôt en tandem. L’héroïne tombe amoureuse par les actions de celui-ci, non par son attente d’un prince charmant sauveur.

Jonathan (Andrew Burnap) et Blanche-Neige (Rachel Zegler). // Source : Disney

Cela reste toutefois un conte de fée pur jus : leur relation, qui se développe très rapidement au détour de quelques chants d’oiseau, reste centrale dans le récit et ne peine en aucun cas à faire fondre les cœurs tendres. On relèvera que quelques moments plein d’ironie viennent rendre cette relation davantage cocasse que cucul. Dans le même registre, l’une des chansons ose presque se moquer des « problèmes de princesse » de Blanche-Neige.

Joie et émancipation

On peut difficilement brandir Blanche-Neige comme une démonstration renversante de cinématographie. Mais la joliesse des images reste un plaisir, en particulier la conception des animaux de la forêt, d’une mignonnerie à tomber par terre — de même que les sept créatures magiques (qui ne sont donc plus les « sept nains » à proprement parler).

Rachel Zegler a été vue précédemment dans le préquel d’Hunger Games et dans la nouvelle version de West Side Story. // Source : Disney

Les chansons revisitées font le travail et viennent même avec un drôle d’effet secondaire : la façon dont le casting les interprète, surtout Rachel Zegler et Andrew Burnap, semble déplacer les planches de Broadway dans ce live-action Disney. Une exécution scénique qui peut surprendre de prime abord, mais qui, in fine, ravit. De même que les costumes paraissent à la fois sortis du dessin animé et soigneusement pensés pour le live-action. Même si l’on est loin de toute prise de risque, une attention a été portée par Marc Webb à l’esthétique pour donner la sensation d’un conte à mi-chemin entre la réalité et le rêve.

La réécriture ne déborde pas non plus d’inventivité, mais il aurait difficile de prendre trop de libertés (il ne fallait pas s’attendre à l’équivalent du Barbie de Greta Gerwig), les ajustements déjà opérés fonctionnent : les thématiques de la beauté intérieure, de l’attention accordée à autrui ou encore de l’émancipation, sont plutôt bien amenées pour un public familial.

Finalement, donc, contrairement à certaines craintes, ce Blanche-Neige ne sonne pas creux. On passe un joli moment, qui transmet de bonnes ondes, quelques sourires et émotions. Si ce live-action porte aussi ses tropes, ses manques et ses paresses, il apporte surtout de la joie et de la douceur — avec la petite dose bienvenue de modernisation concernant l’héroïne. La Blanche-Neige de Rachel Zegler est à la fois tendre et audacieuse, on l’apprécie telle quelle.

Le verdict 8/10 Blanche-Neige (2025) Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Rachel Zegler pleine de charisme

Le prince charmant transformé en Robin des Bois

Plein de joie et de tendresse !

Un film idéal en famille On a moins aimé Des facilités évidentes

Les chansons de la reine sont un peu en deçà

Certaines scènes en forêt font parfois un effet studio Blanche-Neige n’est pas un monument du cinéma. Mais il remplit son contrat de mignonnerie, une adaptation pleine de tendresse et à l’esthétique tout de même soignée par le réalisateur Marc Webb. Ce qui ressort surtout, cependant, c’est l’interprétation de Rachel Zegler, qui confère un grand charisme à l’héroïne, déterminée, émancipée.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !