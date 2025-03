Lecture Zen Résumer l'article

528 ans, 25 084 matchs joués et 848 titres : voilà les prouesses invraisemblables d’un fan de Football Manager, saga qui nous permet de gérer une équipe de foot avec une précision chronophage.

Dans votre entourage, vous connaissez forcément quelqu’un qui joue à Football Manager. Cette simulation pointue vous place à la tête d’un club ou d’une sélection de football, avec tout ce que cela implique en matière de gestion de l’effectif. On peut vite devenir accro à cette expérience qui se peaufine d’épisode en épisode, à force de se prendre pour Luis Enrique ou Didier Deschamps, respectivement entraîneur du PSG (qui vit une saison incroyable) et sélectionneur de l’Équipe de France (champion du monde en 2018).

Certaines personnes sont plus impliquées que d’autres. C’est le cas du joueur polonais Paweł Siciński, qui détient toujours le record de la carrière la plus longue, rappelle Vida Extra dans un article publié le 15 mars 2025. Son record, homologué le 12 juillet 2023 par le prestigieux Guinness World Records, donne le tournis : sa partie a duré l’équivalent de 528 ans et 137 jours, selon les données du jeu. Ces 192 985 jours se sont virtuellement étalés du 4 janvier 2018 au 21 mai 2546. Invraisemblable.

Football Manager 2024. // Source : Sports Interactive

Les chiffres impressionnants de la carrière virtuelle d’un fan de Football Manager

On ne peut pas reprocher à Paweł Siciński son manque d’implication dans Football Manager, même si le virtuel montre ici ses limites face à la réalité : personne ne peut vivre plus de cinq siècles et mener ainsi une telle carrière dans le monde du football. Néanmoins, si l’immortalité existait, voilà à quoi la vie d’un coach pourrait ressembler. À titre de comparaison, en 2022, Miles Jacobson, directeur du studio derrière Football Manager, confiait la statistique suivante : sur PC, le temps de jeu moyen est d’environ 300 heures par an. C’est peu dire que Paweł Siciński pulvérise cette donnée pourtant déjà incroyable.

Bien entendu, les autres chiffres liés à la performance de Paweł Siciński sont impressionnants. Il n’a pas seulement enchaîné les années, il a aussi beaucoup gagné. Durant ses 520 saisons à la tête d’un club (40 différents) ou d’une nation (80), il a disputé 25 084 matchs, avec un taux de victoire de 73 % (18 406 succès, 2 903 nuls et 3 775 défaites) et 848 titres en poche. C’est presque dix fois plus que le Real Madrid, l’une des équipes les plus prestigieuses au monde.

Sur le marché des transferts, Paweł Siciński comptabilise 2 456 joueurs achetés, pour 3 355 vendus. Ses gains en carrière titillent les 3 milliards d’euros. S’il s’est permis de diriger certains grands clubs, comme le PSG, l’Inter Milan, Manchester City ou encore Arsenal, il s’est quand même penché sur des équipes plus modestes de son pays natal — comme le Legia Varsovie ou le Podbeskidzie Bielsko-Biała. Il a d’ailleurs confié à ce sujet : « J’adore les ligues moins connues, cela m’intéresse depuis tout petit. Réussir dans un club pratiquement inconnu apporte beaucoup de joie et de satisfaction. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama