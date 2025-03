Lecture Zen Résumer l'article

L’écrivain américain Harlan Coben est devenu célèbre grâce à ses polars labyrinthiques, dont la fin nous laisse toujours bouche bée. L’adaptation de Juste un regard, dévoilée sur Netflix le 5 mars 2025, n’échappe pas à la règle. Si vous n’avez pas tout compris à cette conclusion pleine de twists, pas de panique : on vous explique tout sur la fin de la série polonaise.

Si Harlan Coben s’est imposé, au fil des décennies, comme l’un des maîtres du polar actuels, ce n’est pas un hasard. L’auteur de Ne le dis à personne, Tu me manques ou Double Piège est ainsi connu pour ses romans policiers pleins de rebondissements, à la chute généralement savoureuse. Netflix l’a bien compris et en a profité pour constituer une collection spéciale, dédiée à Harlan Coben, avec pas moins de 10 séries à la clé.

La dernière en date, Juste un regard, mise en ligne le 5 mars 2025, nous embarque à nouveau dans une intrigue mystérieuse, autour d’une photo qui ressurgit du passé. Si vous avez déjà dévoré les 6 épisodes de cette production polonaise, vous avez probablement quelques questions en tête à propos du grand final. Et ça tombe bien : on vous explique tout sur cette conclusion explosive.

Qui est véritablement Jacek dans Juste un regard ?

Juste un regard s’intéresse au quotidien de Greta, une mère de famille en apparence sans histoire, dont l’existence bascule lorsqu’elle découvre une photo de son mari, Jacek, qu’elle n’a jamais vu jusqu’alors. Lorsque ce dernier disparaît sans laisser de traces, elle se lance dans une quête de vérité aux conséquences dangereuses, liée à une tragédie de son passé : un incendie lors d’un concert, provoquant la mort de plusieurs personnes.

Au fil des épisodes, Greta apprend ainsi que son compagnon, qu’elle pensait connaître sur le bout des doigts, n’est en réalité pas du tout la personne qu’il prétendait être. Jacek se prénomme réellement Szymon.

Greta avec son mari, qui prétend s’appeler Jacek, dans Juste un regard // Source : Netflix

Le véritable Jacek, lui, a été tué par Jimmy, un musicien, lors d’une altercation, il y a 15 ans. Lors d’un concert, Jacek a débarqué dans sa loge, en l’accusant d’avoir volé l’une de ses chansons : Just One Look (Juste un regard). Ils ont fini par se battre et Jimmy a poignardé Jacek par accident.

Greta a même assisté à la scène, même si elle n’en a aucun souvenir. Après lui avoir révélé cette tragique vérité, par le biais d’une vidéo prise à l’époque, Jimmy se fait renverser par une voiture et meurt sur le coup.

Comment se termine Juste un regard sur Netflix ?

Si Szymon a choisi de mentir sur son identité pendant plusieurs décennies, c’est à cause d’une antagoniste très importante : Sandra, la sœur de Jacek. C’est elle qui l’a poussé à prendre la place de son frère, pour toucher à sa place les royalties d’un morceau, dont Jimmy lui a cédé les droits, en échange de son silence sur la mort de Jacek.

Ce secret a ensuite été enterré, pour ne plus jamais être évoqué, permettant à Sandra et Szymon de continuer à bénéficier des royalties pendant plusieurs années. Ce dernier a accepté d’usurper l’identité du défunt afin de pouvoir payer l’opération de sa mère, alors mourante.

Le passé rattrape Greta // Source : Netflix

À la fin de la série Netflix, Szymon est retrouvé, gravement blessé, et est emmené à l’hôpital après son kidnapping. Mais alors qu’il raconte tout sur son passé à Greta, lui révélant au passage qu’ils s’étaient déjà rencontrés lors d’un concert en France, l’état de Szymon se dégrade et il meurt soudainement.

Il est finalement révélé que Sandra est la meurtrière du récit : c’est elle qui a tué Alex, 15 ans plus tôt, tout en étant à l’origine du kidnapping et de la mort de Szymon et de Jimmy, pour les empêcher de révéler la vérité au sujet de Jacek. Elle a également provoqué l’incendie qui a touché Greta, dans le but d’effacer ses traces. Juste un regard se termine par une confrontation entre Sandra et Greta, qui enregistre toute leur conversation, en lien avec la police. La criminelle est donc arrêtée.

Qui a pris la fameuse photo de Juste un regard ?

Une ultime scène à la fin de Juste un regard nous apprend que Greta est en réalité la personne qui a pris la fameuse photo, à l’origine de toutes ces révélations. Deux mois après l’arrestation de Sandra, l’héroïne discute ainsi avec l’ancien procureur, Borys, à savoir celui qui lui a fait parvenir le cliché.

Il espérait obtenir des informations sur la mort de sa fille, Alex, 15 ans plus tôt. Celle-ci avait alors été tuée par Sandra, puisqu’elle était amoureuse de Szymon à l’époque et qu’elle menaçait de révéler son secret.

Greta dans Juste un regard // Source : Netflix

Dans le présent, Borys demande à Greta si elle s’est déjà questionnée sur la photographe derrière l’objectif. Même si elle n’en a aucun souvenir et que cela n’est pas confirmé verbalement dans la série, il s’agit bel et bien de Greta : un court flashback nous le prouve.

Juste un regard sur Netflix est-elle une adaptation fidèle du roman d’Harlan Coben ?

Adaptée du livre de l’écrivain américain, sorti en librairies en 2004, cette production polonaise s’éloigne légèrement de la trame du roman. Si les personnages restent plus ou moins les mêmes, et qu’un concert se trouve toujours au cœur du récit, l’intrigue originale ne connaît pas tout à fait les mêmes rebondissements. Grace et Jack, les protagonistes, connaissent un destin similaire, mais leurs motivations sont toutes autres.

L’adaptation française de Juste un regard // Source : TF1

Jack, qui a bien changé d’identité, est ainsi l’un des responsables du massacre à l’origine du traumatisme de Grace, aux côtés de quatre autres amis de longue date. Pour échapper à leur culpabilité, ils ont décidé de vivre sous un autre nom, jusqu’à ce que leur passé ne les rattrape.

Dans le roman, Harlan Coben met également en scène un grand méchant déjà aperçu dans Ne le dis à personne, mais absent de la série Netflix : Eric Wu. En revanche, comme l’adaptation polonaise, le roman se termine bien par la mort de Jack. À noter que la précédente adaptation française, diffusée en 2017 sur TF1, avait décidé de changer la conclusion de l’intrigue, à la demande de l’auteur.

