[Deal du jour] Les deux premiers Suikoden sont réunis dans une compilation HD. Une belle façon de (re)découvrir le JRPG culte.

Suikoden fête ses 30 ans cette année. Sorti en 1995 au Japon, et deux ans plus tard en Europe, le JRPG culte de Konami fut l’un des premiers jeux de rôle à sortir sur la PlayStation 1. Inspirée du roman chinois du XIVe siècle Au bord de l’eau, la saga des Suikoden a toujours été dans l’ombre des grands concurrents de l’époque, Dragon Quest ou Final Fantasy, pour ne citer que les plus connus. Le remaster est une occasion de dépoussiérer ce classique, et de le faire découvrir à un nouveau public.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster est disponible sur l’eShop de Nintendo au prix de 49,99 €. Il est proposé sur Cdiscount au prix de 39,99 € en version physique sur Switch.

Le jeu est aussi disponible en version physique sur PS5 et Xbox Series au prix de 49,99 € sur Amazon.

C’est quoi, Suikoden ?

La série des Suikoden se déroule dans un monde médiéval fantastique, au lore peuplé de créatures issues de divers folklores. La magie est une autre composante essentielle du récit, et existe via des runes aux différentes puissances. L’histoire s’inspire librement du roman classique chinois Au bord de l’eau. Le titre de Konami a pour particularité de reprendre les 108 personnages de l’histoire, pour la plupart jouables en combat, que vous pourrez recruter tout au long de l’aventure. Vous les retrouverez au fur et à mesure de l’aventure dans votre QG.

Jusqu’à six membres actifs peuvent se joindre aux combats au tour par tour et utiliser la magie ou des attaques physiques. Les Runes sont d’ailleurs un point central de l’expérience et permettent d’augmenter la magie des personnages. Les phases de combats sont encore parfois rudimentaires, mais la difficulté est heureusement bien dosée. Suikoden II est d’ailleurs bien mieux équilibré que le premier épisode, avec une meilleure gestion des menus et équipements.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster // Source : Konami

À ce prix, ce remaster de Suikoden est-il une bonne affaire ?

C’est un remaster qui vaut le coup si vous êtes nostalgique des JRPG de l’ère SNES et PS1. Pour les autres, le jeu sera peut-être un peu aride malgré le label Remaster. Visuellement, cette version HD s’enrichit de nombreux effets d’ombre et de lumière et de jolis décors plus animés, autant dans la carte du monde que dans les villages et scènes de combats. Il en va de même pour les bruitages beaucoup plus présents, qui accompagnent les superbes musiques de Miki Higashino.

Ce remaster vient bien sûr avec de nombreuses fonctionnalités, comme la sauvegarde automatique, ou l’avance rapide des combats.

Les points à retenir sur Suikoden 1 & 2 HD Remaster :

Des décors HD vivants

La partie audio refaite pour plus d’immersion

108 personnages

