Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sorti il y a presque un an sur PS5, Rise of the Ronin débarque enfin sur PC le 11 mars 2025, soit 9 jours avant la sortie d’Assassin Creed Shadows. Le jeu vidéo d’action-RPG de la Team Ninja se déroule également au Japon a quelques siècles d’intervalle. Voici ou vous pouvez le précommander à un très bon prix.

Après un an d’exclusivité sur la console de Sony, le voici qui arrive sur PC. Comme son titre l’indique, Rise of the Ronin vous met dans le costume d’un ronin, un samouraï déchu qui arpente un Japon en pleine crise. Le jeu de la Team Ninja n’est pas exempt de défauts, mais possède un cœur et suffisamment de qualité pour en faire un excellent jeu d’action qui se positionne en face du titre d’Ubisoft Assassin’s Creed Shadows. Il s’agit d’une bonne leçon d’Histoire sur le Japon féodal.

Prévu pour le 11 mars 2025 sur PC, Rise of the Ronin est disponible en précommande en version dématérialisée sur le site de Gamesplanet au prix de 44,99 €.

C’est quoi, ce jeu qui se passe dans le Japon féodal ?

L’histoire de Rise of The Ronin se situe à Edo à la fin du XIXe siècle, durant les dernières années de la période Edo. Le jeu prend place pendant la guerre de Boshin entre le shogunat Tokugawa et les factions anti-shogunat mécontentes de la réouverture du Japon sur l’occident. Vous incarnez un ronin, un samouraï sans maître, naviguant entre les guerres et les changements politiques qui marquent cette période de Bakumatsu, ou le Japon mit fin à sa politique isolationniste.

Le jeu de la Team Ninja, à qui l’on doit Nioh et Ninja Gaiden, se déroule de manière différente selon vos choix et les personnages avec qui vous faites alliance. Vous pourrez choisir d’assassiner certains personnages, ou protéger des figures historiques importantes. Un système de choix multiples est présent afin de façonner votre récit. L’écriture est d’ailleurs le point fort du jeu, avec une place importante accordée à la narration et un système de liens bien conçu.

Rise of the Ronin // Source : Capture PS5

Rise of the Ronin vaut-il le coup d’être précommandé sur PC ?

Moins de 45 €, c’est un bon prix, même si le jeu n’est pas exempt de tout reproche, surtout au niveau des graphismes. Sur ce point Assassin’s Creed Shadows, prévu pour le 20 mars, gagnera très certainement la bataille de l’immersion — notamment pour les joueurs PC ayant une solide configuration pour le faire tourner avec les paramètres en ultra.

Mais pour ce qui est des combats Rise of the Ronin reste une référence. Le studio japonais excelle encore une fois dans son gameplay, avec des combats d’une violence réaliste, où chaque affrontement nécessite un timing impeccable. Les affrontements sont plaisants à jouer et mais ne vont pas jusqu’à la frustration d’un souls-like. Aussi complexe qu’accessible, Rise of the Ronin est un titre plaisant, pour peu que l’on s’intéresse à la période dépeinte.

Pour aller plus loin Où précommander Assassin’s Creed: Shadows au meilleur prix ?

Les points à retenir sur Rise of the Ronin :

L’ambiance du Japon féodal

Des combats prenants

Le récit de qualité et les protagonnistes

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !