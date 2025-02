Lecture Zen Résumer l'article

Explorez un château infini, affrontez des créatures colossales et écrivez votre propre aventure, dans Colostle, notre proposition ludique de la semaine.

C’est quoi, le jeu de rôle solo Colostle ?

Colostle (contraction de « colossal » et « castle ») est un jeu de rôle solo et narratif où vous explorez un château, dont chaque salle abrite son propre monde peuplé de mystères et de créatures colossales, tout en écrivant votre aventure grâce à un simple jeu de cartes.

Édité par Arkhane Asylum Publishing, Colostle est un jeu de rôle écrit et illustré par Nich Angell, et commercialisé au prix de 22 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Dans Colostle, vous incarnez un aventurier explorant un château titanesque, dont chaque pièce s’étend à la taille d’un continent. Chaque salle recèle son propre écosystème, ses habitants et ses défis uniques. Parmi les créatures qui y rôdent, les Beffrois (d’immenses automates de pierre) protègent les secrets du château et représentent à la fois un danger et une opportunité pour les explorateurs.

Le jeu repose sur un système narratif alimenté par un simple jeu de 52 cartes. Chaque journée d’aventure commence par la pioche d’une carte, déclenchant un événement, une rencontre ou une découverte, parfois suivis d’un combat.

La couleur et la valeur de la carte renvoient à un tableau du livre de règles, qui vous fournit une amorce d’histoire. À partir de là, c’est à vous d’écrire la suite dans votre carnet de notes, façonnant ainsi votre aventure selon votre imagination. Sans scénario imposé, le jeu vous laisse une totale liberté d’interprétation.

Source : Arkhane Asylum Publishing

Le cœur de Colostle réside dans ce carnet de notes, où vous consignez chaque étape de votre périple. Les suggestions du livret de règles ne sont que des points de départ. C’est votre récit qui façonne véritablement l’histoire.

Les mécaniques sont volontairement épurées : pas de compétences ni de caractéristiques complexes. Votre personnage se définit uniquement par sa vocation, sa nature, sa classe (parmi quatre choix) et une arme. Seules deux valeurs chiffrées structurent le gameplay : l’exploration (qui détermine l’étendue de vos découvertes pendant cette phase) et le combat (qui influence le nombre d’options dont vous disposez lors d’un affrontement). Tout l’univers du jeu, des rencontres aux conditions météorologiques en passant par les objets, les villes et les adversaires, est entièrement généré par le tirage des cartes.

Source : Arkhane Asylum Publishing

Votre aventure n’a pas de fin prédéfinie. Vous pouvez jouer à votre rythme, interrompre votre périple pendant des semaines ou des mois, puis le reprendre sans contrainte. Et une fois votre quête achevée, votre carnet de notes deviendra le témoin vivant de votre voyage, prêt à être relu et redécouvert.

Pourquoi jouer à Colostle ?

Attention, Colostle n’est pas destiné à tous les joueurs. Il ne conviendra pas à ceux qui recherchent une expérience compétitive ou stratégique, car il privilégie avant tout la narration et l’exploration personnelle. De plus, les joueurs préférant les jeux en groupe ou ayant du mal à s’immerger par l’écriture pourraient ne pas pleinement apprécier le jeu. Enfin, ceux qui aiment des systèmes de règles complexes et des combats tactiques pourraient trouver Colostle trop simple et manquant de défi mécanique.

Source : Arkhane Asylum Publishing

Colostle est avant tout une expérience contemplative et créative. Il ne s’agit pas d’optimiser des caractéristiques ou des compétences, mais de s’immerger dans un monde étrange et d’y façonner une histoire unique. Le jeu encourage l’introspection et le développement de son propre style narratif, rendant chaque aventure profondément personnelle.

Pour ceux qui aiment les récits d’exploration, l’écriture et les mondes fantastiques, Colostle est une pépite à découvrir. Son format en solitaire en fait un compagnon idéal pour des moments de calme et d’évasion, où chaque nouvelle journée, chaque nouveau chapitre, révèle un nouveau pan du château, mystérieux et fascinant.

Les mécaniques du jeu sont accessibles à tous, même aux novices en jeu de rôle. Il suffit d’un jeu de 52 cartes et d’un carnet pour se lancer. Toutefois, cette simplicité cache une profondeur narrative infinie, car chaque session est différente et entièrement façonnée par l’imagination du joueur.

Il n’est pas surprenant que Colostle ait été nommé dans six catégories aux Ennie Awards, l’équivalent des Oscars pour les jeux de rôle : produit de l’année, meilleure couverture, meilleure écriture, meilleur jeu, meilleur univers et meilleur système de règles, où il a d’ailleurs remporté le trophée.

La version originale s’est déjà enrichie de plusieurs extensions, mais, pour l’instant, une seule est disponible en français. Les Pièces-Contrées élargit l’univers du jeu en introduisant de nouvelles régions mystérieuses à explorer, chacune apportant son lot de dangers, de créatures et de défis narratifs.

Enfin, vous pouvez compléter votre expérience de jeu avec deux accessoires optionnels, mais particulièrement agréables à utiliser : le jeu de cartes illustré et le carnet pour consigner votre aventure.

Source : Arkhane Asylum Publishing

Avec son approche unique et immersive, Colostle est une invitation à l’exploration et à la créativité. Il s’adresse aux amateurs de récits imaginatifs, à ceux qui aiment rêver et façonner leur propre histoire. Si vous recherchez une expérience introspective et originale, ce jeu de rôle en solitaire saura vous transporter dans un univers fascinant où chaque pièce du château recèle une nouvelle aventure.

En bref Colostle Voir la fiche 22 € sur Philibert On a aimé Une liberté narrative totale

Des règles très simples

Une expérience immersive et contemplative On a moins aimé Forte dépendance à votre propre inspiration et imagination

Aucune interaction avec d’autres joueurs

Une certaine répétitivité est possible

