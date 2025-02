Lecture Zen Résumer l'article

Les deux saisons de Severance regorgent de petits détails tous plus loufoques les uns que les autres. Désormais, vous pourrez profiter de la poésie de Ricken, dans la vraie vie, grâce au livre The You You Are.

Des ballons bleus, des chiffres effrayants à trier et même des chèvres : l’univers de Severance adore nous perdre encore davantage dans son monde labyrinthique grâce à des objets divers et variés, dont l’utilité ou l’origine semblent bien mystérieuses. Et la série d’Apple TV+ prend aussi vie dans la réalité. Après avoir délocalisé le bureau des employés de Lumon Industries dans une gare américaine, Severance permet ainsi à ses fans de lire un essai indispensable : The You You Are.

Découvrir enfin le véritable Vous grâce à Severance

Avant de lire The You You Are, Mark, Helly, Irving et Dylan effectuaient leur travail quotidien avec docilité, sans jamais poser de questions. Mais la découverte de ce livre a bouleversé leur existence, les poussant à remettre enfin en cause leur réalité et à se rebeller contre l’ordre établi par Lumon. Et désormais, vous pouvez profiter de ses 8 premiers chapitres révolutionnaires, dans la vraie vie.

Le livre, écrit par le personnage de Ricken Hale dans la série, est ainsi disponible gratuitement sur Apple Books, depuis le 31 janvier 2025. Une décision logique considérant que Severance est produite et diffusée par Apple TV+. Le timing n’est également pas fortuit : l’épisode 3 de la saison 2, sorti précisément le 31 janvier, contient ainsi des séquences clés, liées à une version de The You You Are, modifiée spécialement pour les Innies.

Dans la description de cet essai de développement personnel, pour le moment seulement téléchargeable en anglais, on peut en tout cas lire une question troublante : « Êtes-vous prêts à rencontrer la personne qui fait que vous êtes Vous : Vous ? »

Une lecture indispensable pour chaque employé de Lumon Industries // Source : Apple TV+

Le beau-frère de Mark dans la série nous invite donc à entamer un « voyage courageux vers la connaissance de soi. Rempli d’idées qui vont vous retourner l’esprit, The You You Are est une invitation à fusionner avec votre vrai Vous et à rejeter de votre essence les conventions qui ont défini votre vie depuis l’enfance. »

Et puisqu’Apple TV+ sait décidément faire plaisir à ses fans, le livre contient aussi une lettre d’excuses inédite de l’auteur, adressée spécifiquement à Vous, évidemment : « Je vous demande pardon pour la torture causée par le retard de la publication de ce livre ». Il est vrai que l’attente était insupportable.

Alors, si vous êtes prêts à découvrir qui vous êtes vraiment, grâce à l’intelligence de Ricken (ou pas), vous pouvez donc télécharger les 39 premières pages de son livre déjà culte en format ebook ou en livre audio, raconté par… Michael Chernus, l’interprète du personnage lui-même.

Et sinon, vous pouvez bien sûr continuer à plonger dans le monde inquiétant de Severance, à raison d’un nouvel épisode chaque vendredi, sur Apple TV+.

