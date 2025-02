Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] De nombreux Lego font partie de l’offre Cdiscount du moment. Pour deux Lego achetés, le 2ᵉ est à – 50 %. Voilà une petite sélection de briques qui valent le coup.

Quel Lego acheter pour cette offre ?

En ce moment sur Cdiscount, pour l’achat au cours de la même commande d’un Lego parmi une sélection de produits sur le site, Cdiscount vous offre une remise de 50 % sur le deuxième Lego. L’offre est appliquée au panier sur le produit le moins cher. Pour en profiter, il suffit de rentrer le code LEGOSTV dans le panier. Vous retrouverez les conditions de l’offre sur la page dédiée.

La grande pyramide de Gizeh

Le Lego Architecture La grande pyramide de Gizeh est vendu 139,99 € sur le site de Lego. Il est proposé au prix de 114,07 € sur Cdiscount.

LEgo Pyramide // Source : Lego

Ce set est une reproduction en coupe de la grande pyramide de Gizeh. À l’avant, la pyramide est représentée avec de nombreux détails, dont deux petites pyramides, deux temples, des statues du Sphinx et un obélisque. Quelques arbres et les bords du Nil sont aussi présents, ainsi qu’un bateau, pour donner plus de vie au set. La structure extérieure se soulève pour révéler les principaux tunnels et chambres de la grande pyramide, ainsi que le système utilisé pour déplacer les pierres lors de sa construction.

Ce modèle mesure plus de 20 cm de haut, 35 cm de large et 32 cm de profondeur, et se compose de 1 476 pièces.

La Voie lactée

Le Lego La Voie lactée est vendu au prix de 199,99 € sur Cdiscount.

Lego La Voie lactée // Source : Lego

Ce set pour la déco est une véritable œuvre d’art en 3D de notre galaxie, la Voie lactée. Les astronomes amateurs seront heureux de retrouver la naine rouge Trappist-1, les Pléiades, la nébuleuse du Crabe et les Piliers de la création. Une brique « You are here » (vous êtes ici) indique la position de la Terre. Ce set s’accompagne d’un livret d’instructions pour en savoir plus sur la Voie lactée et un accès à une bande-son spécialement conçue pour le modèle.

Ce Lego se compose de 3 091 pièces et mesure plus de 40 cm de haut, 65 cm de large et 5 cm de profondeur. En regardant de plus près, on trouve des tonnes de détails improbables comme des cupcakes, des fleurs, des pierres précieuses etc.

Le Bouquet de Roses

Le Lego Le bouquet de roses est vendu 59,99 € sur le site du fabricant. Il est trouvable au prix de 52,83 € sur Cdiscount.

Lego Bouquet de roses // Source : Lego

Ce bouquet Lego inclut une douzaine de roses rouges, dont quatre en fleurs, quatre en pleine éclosion et quatre boutons. Chaque rose est dotée de longues tiges vertes idéales pour un vase, ainsi que quatre brins de gypsophile et des petites fleurs blanches. Les briques sont séparées et vous pourrez séparer les étapes de floraison, pour les construire à part.

Le set comprend 822 pièces et la plus grande fleur mesure plus de 31 cm de long.

Le Bateau Pirate

Le Lego Le Bateau pirate est vendu 129,99 € sur le site de Lego. Il est proposé au prix de 108,11 € sur Cdiscount.

Lego Le Bateau pirate // Source : Lego

Les fans de pirates et les plus jeunes seront comblés avec ce Lego Creator 3-en-1. Le bateau pirate embarque des voiles mobiles, des canons ainsi qu’une cabine au toit et aux côtés amovibles. Vous retrouverez aussi trois figurines, des animaux à construire, dont un requin et un perroquet, et de nombreux accessoires. Ce set 3 en 1 peut aussi devenir une auberge de pirates ou une mystérieuse île au crâne.

Le Bateau pirate mesure plus de 37 cm de haut, 46 cm de long et 19 cm de large, et se compose de 1 264 pièces.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !