FromSoftware organise, en février, des sessions de tests techniques pour Elden Ring Nightreign, selon un principe d’invitations. L’accès étant limité, certains revendent leur code, obtenu gratuitement, à prix d’or.

Les spéculateurs ne savent plus quoi inventer pour se faire de l’argent sur le dos des joueuses et des joueurs. Ou, plutôt, ils ne reculent devant rien pour s’enrichir. Leur dernière trouvaille ? Vendre leur invitation à la bêta du jeu vidéo Elden Ring Nightreign — invitation qui a bien évidemment été obtenue gratuitement.

Comme repéré par Eurogamer le 31 janvier, on trouve plusieurs offres sur eBay. Les prix varient de quelques dizaines d’euros (avec enchères) à plusieurs centaines d’euros (en achat immédiat). Le pire ? Vous ne recevrez le code pour jouer à Elden Ring Nightreign qu’à partir du 11 février, quand le vendeur l’aura préalablement reçu. Pour l’heure, on n’achète qu’une confirmation via une simple capture d’écran.

Des codes bêta en vente sur eBay. // Source : Capture d’écran

Les scalpers d’Elden Ring ne reculent devant rien

Il faut quand même être sacrément audacieux pour oser vendre un code bêta pour Elden Ring Nightreign, car il ne s’agit pas du jeu en entier, mais d’un accès à des sessions tests prévues par FromSoftware pour voir si l’environnement en ligne est suffisamment solide. Le calendrier est strict : une session de jeu le 14 février (12-15h, heure française), deux le 15 février (4-7h, 20-23h), une le 16 février (12-15h) et une dernière le 17 février (4-7h). Les horaires ne sont pas toujours arrangeants en fonction de là où on vit et il y aura quand même de grosses coupures (sans oublier les éventuels imprévus).

Des codes bêta en vente sur eBay // Source : Capture d’écran

Les scalpers misent sur deux choses avec leur opportunisme indécent :

Le fait que cette bêta soit fermée. Il était effectivement nécessaire de s’inscrire pour avoir une chance d’y participer, sans assurance d’être sélectionné ;

Le fait que la saga Elden Ring soit très, très populaire. Le RPG orienté action de FromSoftware, élu jeu de l’année en 2022, s’est écoulé à près de 30 millions d’exemplaires dans le monde.

À cela s’ajoute l’éventuelle méconnaissance de personnes moins accrochée à l’actualité. Elles pourraient ainsi croire qu’Elden Ring Nightreign est une suite directe d’Elden Ring et qu’un accès à un test technique en avant-première est suffisamment exclusif pour valoir l’argent demandé.

Si vous n’avez pas suivi, Elden Ring Nightreign s’appuie sur une orientation davantage basée sur l’action et la survie, avec des sessions de jeu courtes qui encouragent la coopération (d’où l’obligation pour les développeurs de tester la solidité des serveurs). Ce n’est absolument pas une épopée dans un vaste monde ouvert à explorer sans aucune limite autre que la superficie.

