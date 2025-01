Lecture Zen Résumer l'article

C’est un petit secret de fabrication qui, forcément, n’est pas connu de tous : FromSoftware adore utiliser le tableur Excel pour concevoir ses jeux vidéo, notamment les Dark Souls et ses dérivés.

Si on s’intéresse aux jeux vidéo les plus complexes de ces dernières années, alors on peut aisément mettre la trilogie Dark Souls, et ses dérivés, dans la liste. Graphiquement, les jeux vidéo développés de FromSoftware ne font pas toujours rêver, mais ils associent un gameplay pointu (et exigeant) et un moteur physique assez avancé.

FromSoftware a bien entendu ses petits secrets de production pour parvenir à proposer, à chaque fois, une formule réussie — et jamais égalée. Et l’un d’entre eux va vous étonner : le studio japonais a beaucoup utilisé Excel, célèbre tableur de Microsoft, pour donner naissance à ses jeux. Une anecdote rappelée le 8 janvier par Lance McDonald, un développeur/hackeur connu pour avoir donné naissance à un patch pour permettre à Bloodborne (un jeu de FromSoftware) de tourner à 60 fps.

Dark Souls Remastered Switch // Source : Nintendo

Excel est un logiciel important pour le studio FromSoftware

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

Selon les dires de Lance McDonald, Excel « a été utilisé dans 75 % des jeux de FromSoftware avant Elden Ring ». Des internautes, surpris, lui ont demandé quelques précisions. Il a répondu : « Beaucoup de jeux FromSoftware sont conçus sur Excel. Les développeurs écrivent des outils qui convertissent les cellules en données pour le jeu. » Il étaye ses propos en indiquant qu’il lui est arrivé de tomber sur des fichiers Excel sources dans des jeux comme Metal Wolf Chaos, Bloodborne ou encore Sekiro: Shadows Die Twice (en bidouillant, bien sûr).

Tout porte à croire que les développeurs de FromSoftware — et ils ne sont pas les seuls dans le monde — se servent des possibilités offertes par Excel pour écrire des formules plus ou moins complexes. Ces formules sont ensuite converties pour alimenter des concepts divers et variés, avec des fichiers dans des formats universels, pratiques et transposables ailleurs. Par exemple, pour des modèles 3D, on peut écrire des « coordonnées » qui deviendraient ensuite des figures géométriques.

Vous n’êtes pas convaincu ? Jetez un œil à cette vidéo datant de 2019 et montrant carrément un objet 3D en mouvement dans Excel, créé avec des formules. Plus récemment, on a pu découvrir un jeu Fallout prenant vie sur des feuilles de calcul Excel. Dans cet exemple, on parle d’éléments de gameplay, plutôt que d’objets graphiques. Ces expérimentations sont la preuve que le logiciel de Microsoft est hyper polyvalent et peut être associé à des usages qu’on ne soupçonne pas.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin dans l’anecdote, sachez que l’utilisation d’Excel par FromSoftware serait à l’origine d’un bug rigolo dans le premier Dark Souls — comme le rappelle cet article de GamesRadar+ publié en 2023. Il s’articule autour d’une animation erronée quand on tente de poignarder un ennemi dans son dos (la victime s’imagine alors dans un cercueil et s’allonge). A priori, il serait le résultat d’un mauvais copié-collé sur un immense fichier Excel rempli de lignes, de colonnes et de tableaux croisés dynamiques.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+