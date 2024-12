Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dragon Age: The Veilguard est une excellente aventure dans l’univers de Dragon Age, qui mérite toute votre attention. Si vous avez déjà fait vos preuves dans l’univers créé par Bioware, ou que souhaitez découvrir la saga par cet épisode, cette promotion est la bonne occasion.

C’est quoi, cette promotion sur ce nouveau jeu dragon Age ?

Dragon Age: The Veilguard est vendu 79,99 € sur les stores de la PS5 et de la Xbox Series. Le jeu est en ce moment proposé en version physique sur les deux consoles, au prix de 49,99 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi, ce jeu de Bioware ?

Cet épisode intitulé Veilguard est une suite directe de Dragon Age : Inquisition, et se déroule 10 ans après les événements du jeu. Solas, personnage déjà présent dans le précédent jeu, ouvre le Veil, la frontière entre le monde des hommes et celui des esprits. Vous devrez alors trouver des compagnons et faire une équipe parfaite, afin d’empêcher tout ce beau monde de mettre le chaos. Les compagnons qui vous accompagneront sont, pour certains, issus de la saga Dragon Age.

Dragon Age: The Veilguard // Source : Steam

À la manière de Mass Effect, autre titre de Bioware, vous devrez vous familiariser avec la dream team que vous constituerez. Au cours de multiples interactions entre les membres de votre équipe, des affinités vont se créer. Ces petits moments de pure narration sont bien écrits, et contribuent à ajouter de l’épaisseur aux personnages, et par extension à l’histoire. Vos actes auront des incidences et des répercussions tout au long du jeu.

À ce prix, ce nouveau Dragon Age est-il une bonne affaire ?

Moins de 50 €, c’est un excellent prix, pour un jeu qui vous durera de nombreuses heures. Dragon Age: The Veilguard s’accompagne d’une direction artistique dans l’ensemble très chouette, qui a le mérite de poser une ambiance. Solide sur le plan technique, le jeu n’est clairement pas le plus beau titre à tourner sur les consoles de salon aujourd’hui, mais offre des performances très stables. Surtout que la partie action, avec des combats en partie en temps réel, peut rapidement être très chargée visuellement.

Le gameplay, d’ailleurs parfois imprécis, n’aide pas vraiment à se repérer dans les phases de combats, parfois brouillonnes. Heureusement, bien que peu poussée, la composante RPG, avec son lot de stratégie et de customisation, permet au jeu de respirer et de proposer des phases de jeu rarement ennuyeuses.

