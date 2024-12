Lecture Zen Résumer l'article



Fil rouge est une collection de jeux coopératifs qui mêle réflexion, émotion et partage. Cette série vous invite à reconstruire le fil d’une histoire en équipe. Un incontournable pour des moments mémorables à vivre entre amis ou en famille !

C’est quoi, la gamme de jeux Fil rouge ?

Fil rouge n’est pas un jeu, mais une collection. La mécanique du deuxième opus, qui vient de sortir, est vraiment très simple : elle est d’ailleurs identique à celle l’ancienne boîte, même si le scénario change du tout au tout.

Accessible à partir de 10 ou 12 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d’une soixantaine de minutes, Fil rouge offre des expériences narratives et coopératives, plus que d’un gameplay pur et dur.

Éditée par Lumberjacks Studio, Fil rouge est une gamme de jeux de Julien et Tom Prothière, commercialisée au prix de 16,50 € chez Philibert (aussi bien la première boîte, L’ombre du tigre, que la deuxième, Dans leurs regards).

Comment y joue-t-on ?

Les règles de la collection Fil rouge sont parmi les plus simples de tous les jeux que nous vous avons présentés. Le matériel est composé de cartes uniquement, toutes illustrées, et sans aucun texte. Chaque boîte comporte quatre chapitres qui se suivent, chacun composé de treize cartes. Le principe est toujours le même.

On place une des cartes, la carte d’ouverte, au centre de la table, face visible. C’est le point de départ pour reconstituer le fil du récit. Mais il ne s’agit pas obligatoirement de la première étape de la frise chronologique. Les douze autres cartes sont distribuées équitablement à l’ensemble des joueurs. On peut regarder ses propres cartes, mais il ne faut pas les montrer à ses camarades.

Le but du jeu est de jouer l’ensemble des cartes dans le bon ordre, pour reconstituer l’histoire du chapitre. Il n’y a pas de tour de jeu, chacun peut décrire ses cartes ou les jouer à sa guise.

Source : Lumberjacks Studio

Mais attention, quand on joue une carte, il faut obligatoirement la placer devant ou derrière les autres cartes déjà posées. On ne peut pas s’insérer entre deux autres. On a tout de même droit à trois jokers à chaque chapitre, qui permettent de déplacer une carte dont on pense qu’elle a été mal positionnée.

Quand toutes les cartes ont été jouées, des cartes de résolution permettent de vérifier nos choix, avant de passer au chapitre suivant. Un système d’erreurs et de points permet d’évaluer la performance du groupe… mais ce n’est pas vraiment le sujet du jeu.

Pourquoi jouer à Fil rouge ?

Source : Lumberjacks Studio

Plus qu’un jeu, une partie de Fil rouge est surtout une expérience à partager avec les autres personnes autour de la table. Évidemment, la mécanique même, le gameplay, n’a vraiment rien de révolutionnaire. C’est une sorte de mélange entre Perspectives et Timeline.

Mais ce qu’on retient surtout de ces jeux, c’est ce moment de partage intense, où tous ensemble on essaie de comprendre l’histoire des protagonistes, avec les limites de communication imposées.

Et si cela fonctionne aussi bien, c’est parce que les scénarios, ainsi que les illustrations, sont particulièrement réussis (eu égard à la quantité de narration proposée sur ces quelques cartes). Les deux histoires proposées pour le moment sont prenantes, saisissantes, touchantes. Et dures, surtout. L’ombre du tigre, qui aborde un sujet sensible, en suivant plusieurs étapes de la vie d’un petit garçon. Dans leurs regards apporte une astuce mécanique et scénaristique où chaque chapitre nous place dans les yeux d’un autre personnage, pendant la même soirée.

Source : Lumberjacks Studio

Alors oui, c’est vrai, le challenge n’est pas très compliqué, on comprend assez vite l’ordre des cartes, surtout dans la deuxième boîte. La première, un peu moins évidente, laisse toutefois quelques zones d’ombres une fois arrivé au bout.

Quoi qu’il en soit, on vous recommande chaudement de vivre ces deux expériences. Une fois le dernier chapitre terminé, on s’est pris d’amitié pour les personnages, d’empathie. On a pris plaisir à suivre une petite parenthèse de leur histoire, tous ensemble autour de la table. Et même après la partie, on continue à en discuter, à essayer de comprendre les non-dits du scénario, à imaginer les scènes manquantes.

Bref, si vous aimez vivre une aventure narrative à plusieurs, glissez ces deux boîtes de Fil rouge sous votre sapin, et profitez des fêtes pour y jouer avec vos proches. Quant à nous, on a vraiment hâte que d’autres opus arrivent !

En bref Fil rouge – L’ombre du tigre Voir la fiche 16,50 € sur Philibert On a aimé Un sujet sensible, rarement abordé dans un jeu de société

Les illustrations

Un scénario touchant On a moins aimé Quelques zones d’ombres dans le scénario

En bref Fil rouge – Dans leurs regards Voir la fiche 16,50 € sur Philibert On a aimé Les illustrations

Un scénario touchant

Un point de vue différent par chapitre On a moins aimé Peut-être un peu trop facile

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !